Cezaevlerinde 23 Nisan izni!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildi. Sadece çocuk hükümlü ve tutukluların açık görüşten yararlanacağı bildirilirken ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş hükümlülerin ise açık görüşe çıkamayacağı kaydedildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada açık görüş uygulamasının Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacağı ifade edilirken uygulamanın sadece çocuk hükümlü ve tutukluları kapsayacağı belirtildi.

hapishanede.png

HER HÜKÜMLÜ BİR KEZ YARARLANABİLECEK!

Açık görüşler, belirlenen takvime göre, ilgili ceza infaz kurumlarının durumuna göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Her hükümlü ve tutuklu bu haktan bir kez yararlanabilecek.

acik-izin.jpg

HÜCRE CEZASI DEVAM EDEN HÜKÜMLÜLER YARARLANAMAYACAK

Besni Güncel'in aktardığına göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücre cezası devam eden hükümlü ve tutukluların açık görüşten faydalanamayacağı ifade edildi.

Görüşlerin 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedilirken çocuk hükümlü ve tutuklular için görüş süresinin en az 1 saat, en fazla 3 saat olacağı aktarıldı. Ziyaretlerde düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla gruplar oluşturulacağı, görüş gün ve saatlerinin önceden bildirileceği, izdiham ve karışıklıkların önlenmesi için gereken bütün tedbirlerin alınacağı da belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

