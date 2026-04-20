Cezaevlerinde 23 Nisan izni!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada açık görüş uygulamasının Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacağı ifade edilirken uygulamanın sadece çocuk hükümlü ve tutukluları kapsayacağı belirtildi.

HER HÜKÜMLÜ BİR KEZ YARARLANABİLECEK!

Açık görüşler, belirlenen takvime göre, ilgili ceza infaz kurumlarının durumuna göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Her hükümlü ve tutuklu bu haktan bir kez yararlanabilecek.

HÜCRE CEZASI DEVAM EDEN HÜKÜMLÜLER YARARLANAMAYACAK

Besni Güncel'in aktardığına göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücre cezası devam eden hükümlü ve tutukluların açık görüşten faydalanamayacağı ifade edildi.

Silivri Cezaevi'nden gündemi sarsacak ifşalar! “Kapıyı yumrukladık, gözümüzün önünde öldü”

Görüşlerin 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedilirken çocuk hükümlü ve tutuklular için görüş süresinin en az 1 saat, en fazla 3 saat olacağı aktarıldı. Ziyaretlerde düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla gruplar oluşturulacağı, görüş gün ve saatlerinin önceden bildirileceği, izdiham ve karışıklıkların önlenmesi için gereken bütün tedbirlerin alınacağı da belirtildi.