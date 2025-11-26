Cem Uzan'a Paris'te haciz şoku

Cem Uzan’ın, Türkiye’deki mahkeme kararlarının siyasi olduğu yönündeki savunması Fransız mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı. Bu kararla birlikte, hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşkın hapis cezası bulunan Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve aleyhine sonuçlanan dava sayısı 20’ye ulaştı.

NAKİT PARA VE HİSSELER HACZEDİLEREK TAHSİL EDİLDİ

14 Nisan 2021 tarihinde Fransa’da kabul edilen tenfiz başvurusu istinaf aşamasında devam etse de, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüştürülmesine hükmedildi. Fransız makamlarınca yürütülen kesinleşmiş haciz işlemleri kapsamında şu varlıklara el konuldu:

Cem Cengiz Uzan’ın La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 avro tutarındaki hesabı,

Uzan'ın evinde yapılan aramada bulunan 100 bin avro nakit para,

Çukurova Elektrik’e (ÇEAŞ) ait hisse senetleri,

Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisseleri.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa’da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 avro tahsil edilerek TMSF hesaplarına aktarıldı.

KAMU ZARARI VE HAPİS CEZALARININ DETAYLARI

Cem Uzan ve ailesinin yönetimindeki İmar Bankası’nda çift kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararı oluştuğu tespit edilmiş, söz konusu zarar Hazine'den borçlanılarak halkın vergileriyle karşılanmıştı. TMSF verilerine göre, Uzan ailesinin neden olduğu bu kamu zararı, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) endekslendiğinde güncel değerinin yaklaşık 17,4 milyar dolara tekabül ettiği belirtildi.

Öte yandan, 'İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için' geriye dönük işlemler yapıldığının tespiti üzerine Cem Uzan hakkında mahkumiyet kararları verilmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda Cem Uzan; "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak", "nitelikli zimmet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "resmî belge düzenlemek" ve "azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından suçlu bulunarak kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

YURT DIŞINDAKİ YASAL SÜREÇLER VE TAHKİM KARARI

TMSF, Uzan ailesinin mal varlıklarının satışı yoluyla oluşan kamu zararının tahsil edilmesi amacıyla yurt dışındaki yasal süreçleri ve takibi sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Uzan ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar doları bulan Libananco davası da Uluslararası Tahkim Heyeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandırılmıştı.