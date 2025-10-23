Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı paylaşarak yaptığı yorum nedeniyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın "İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir.Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur." sözlerini yeniden paylaşarak "Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

İfade işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, emniyetten ayrıldı.