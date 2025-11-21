Bursa'da yasadışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

Gemlik ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlama, internet üzerinden erişim ve para nakline aracılık etme suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

MASAK, bankalar, GSM operatörleri ve ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda 10 şüpheli ve 1 iş yeri tespit edildi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.