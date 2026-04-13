Bu telefonlar kapatılıyor! Son tarih 1 Mayıs

BTK, çift IMEI üzerinden usulsüz kayıt yapılan telefonları 1 Mayıs 2026 itibarıyla iletişime kapatacak. Yasal kayıt ücreti ise 54 bin 258 TL olarak belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen çift SIM kartlı telefonların IMEI numaraları üzerinden yapılan usulsüz işlemleri mercek altına aldı. Tek bir kayıt hakkıyla iki farklı cihazı kullanıma açtığı tespit edilen abonelere uyarı mesajları gönderilmeye başlandı.

"TEK KAYIT, İKİ CİHAZ" DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yurt dışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift IMEI numarasına sahip cihazlarının ikinci IMEI numarasını başka bir telefon için sisteme kaydettirerek mevzuatı deldiği belirlendi. Mevcut yasaya göre; her pasaport sahibi 3 yılda sadece bir kez ve tek bir cihaz için kayıt hakkına sahip. BTK, bu kurala aykırı şekilde kullanılan cihazları tespit ederek engelleme sürecini başlattı.

SON TARİH 1 MAYIS: KAYIT ÜCRETİ 54 BİN LİRAYI AŞTI

Usulsüz IMEI kullanımı tespit edilen cihaz sahiplerine gönderilen SMS'lerde tanınan 120 günlük yasal süre 1 Mayıs 2026 tarihinde doluyor. Bu tarihe kadar yasal kayıt işlemleri tamamlanmayan telefonlar şebekeye kapatılacak. 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefon kayıt ücreti ise 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

YURT DIŞI TELEFON KULLANIMINDA "16 AY" STRATEJİSİ

Yurt dışından alınan kayıtsız cihazlar Türkiye'de bir takvim yılı içinde belirli sürelerle kullanılabilirken, mevcut sistemdeki boşluklar ve doğru zamanlama sayesinde bu süre 16 aya kadar çıkarılabiliyor; yabancı cihaza Türk operatörlerine ait bir SIM kart takıldığı an başlayan 4 aylık süreç, ilk 4 ay fiziksel SIM ve sonraki 4 ay e-SIM veya ikinci yuva kullanımıyla toplamda 8 aya ulaşmakta, telefonun 1 Mayıs tarihinde kullanılmaya başlanması durumunda ise 31 Aralık'ta dolan sürenin 1 Ocak itibarıyla yeni takvim yılında sıfırlanmasıyla kullanıcıya toplamda 16 ay boyunca kayıt ücreti ödemeden kullanım imkanı sunuluyor.

Yemek siparişinde yeni dönem resmen başladı: Artık herşey açıkça yazacakYemek siparişinde yeni dönem resmen başladı: Artık herşey açıkça yazacak

KAYIT EDİLMEZSE NE OLUYOR?

Kullanım süresi dolan veya usulsüzlük nedeniyle kapatılan cihazlar, ya yasal kayıt ücreti ödenerek açtırılıyor ya da yurt içinde "yedek parça" olarak değerinin altında satılabiliyor. BTK yetkilileri, mağduriyet yaşanmaması adına IMEI kayıtlarının e-Devlet üzerinden titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak