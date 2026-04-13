Bu telefonlar kapatılıyor! Son tarih 1 Mayıs

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen çift SIM kartlı telefonların IMEI numaraları üzerinden yapılan usulsüz işlemleri mercek altına aldı. Tek bir kayıt hakkıyla iki farklı cihazı kullanıma açtığı tespit edilen abonelere uyarı mesajları gönderilmeye başlandı.

"TEK KAYIT, İKİ CİHAZ" DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yurt dışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift IMEI numarasına sahip cihazlarının ikinci IMEI numarasını başka bir telefon için sisteme kaydettirerek mevzuatı deldiği belirlendi. Mevcut yasaya göre; her pasaport sahibi 3 yılda sadece bir kez ve tek bir cihaz için kayıt hakkına sahip. BTK, bu kurala aykırı şekilde kullanılan cihazları tespit ederek engelleme sürecini başlattı.

SON TARİH 1 MAYIS: KAYIT ÜCRETİ 54 BİN LİRAYI AŞTI

Usulsüz IMEI kullanımı tespit edilen cihaz sahiplerine gönderilen SMS'lerde tanınan 120 günlük yasal süre 1 Mayıs 2026 tarihinde doluyor. Bu tarihe kadar yasal kayıt işlemleri tamamlanmayan telefonlar şebekeye kapatılacak. 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefon kayıt ücreti ise 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

YURT DIŞI TELEFON KULLANIMINDA "16 AY" STRATEJİSİ

Yurt dışından alınan kayıtsız cihazlar Türkiye'de bir takvim yılı içinde belirli sürelerle kullanılabilirken, mevcut sistemdeki boşluklar ve doğru zamanlama sayesinde bu süre 16 aya kadar çıkarılabiliyor; yabancı cihaza Türk operatörlerine ait bir SIM kart takıldığı an başlayan 4 aylık süreç, ilk 4 ay fiziksel SIM ve sonraki 4 ay e-SIM veya ikinci yuva kullanımıyla toplamda 8 aya ulaşmakta, telefonun 1 Mayıs tarihinde kullanılmaya başlanması durumunda ise 31 Aralık'ta dolan sürenin 1 Ocak itibarıyla yeni takvim yılında sıfırlanmasıyla kullanıcıya toplamda 16 ay boyunca kayıt ücreti ödemeden kullanım imkanı sunuluyor.

Yemek siparişinde yeni dönem resmen başladı: Artık herşey açıkça yazacak

KAYIT EDİLMEZSE NE OLUYOR?

Kullanım süresi dolan veya usulsüzlük nedeniyle kapatılan cihazlar, ya yasal kayıt ücreti ödenerek açtırılıyor ya da yurt içinde "yedek parça" olarak değerinin altında satılabiliyor. BTK yetkilileri, mağduriyet yaşanmaması adına IMEI kayıtlarının e-Devlet üzerinden titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.