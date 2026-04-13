'Acımı hafifletiyor' dedi: Acil serviste zurna çaldı

Kars’ın Selim ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki zurna üstadı Nazım Koç, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede acısını hafifletmek için zurna çaldı. Koç’un o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YARIM ASIRLIK TUTKU HASTANE ODASINDA

Eskigazi köyünde ikamet eden 4 çocuk ve 14 torun sahibi Nazım Koç, 1982 yılından bu yana elinden düşürmediği zurnasıyla bölgenin sevilen simalarından biri. Türkiye’nin dört bir yanındaki düğünlere davet edilen tecrübeli sanatçı, müziğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, evinde bile her akşam sanatını icra etmeye devam ediyor.

"MÜZİK İNSANIN DERDİNE DEVA OLUR"

Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak Selim Devlet Hastanesi’nin acil servisine başvurmak zorunda kalan Koç, tedavi sürecinde yanında getirdiği zurnasını çalmaya başladı. "Zurna çaldığımda hastalığım geçer, moralim düzelir. Müzik insanın derdine deva olur" diyen Koç, çalarken hissettiği acının hafiflediğini belirtti.

Rahatsızlanınca gittiği acil serviste görevlilerin tahlil için kan aldığını anlatan Nazım Koç, “Kan aldıktan sonra ben de yıllardır yanımdan ayırmadığım zurnamı çıkararak çaldım. Zurna çalmak benim acımı hafifletiyor. Kızlar da benim görüntümü paylaşmışlar. Allah onların işini rast getirsin” dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

