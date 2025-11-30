Bu kez adres Şırnak! Pizza yedikten sonra hayatını kaybetti

Bu kez adres Şırnak! Pizza yedikten sonra hayatını kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafede pizza yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen Mehmet Emin İğdi (45) hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Cizre’de bir kafede dün akşam saatlerinde pizza yiyen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.

Bir zehirlenme faciası da Çorum'da: 3 aileden 8 kişi hastanelik olduBir zehirlenme faciası da Çorum'da: 3 aileden 8 kişi hastanelik oldu

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kafedeki yiyeceklerden numune alınırken, iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Mehmet Emin İğdi’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. İğdi’nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

