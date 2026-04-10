Boğazköy Barajı'nda mola verdiler: Fotoğraf sanatçısı o anları görüntüledi

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor.

BARAJDA MOLA VERİYORLAR

Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri ise pelikanlar. Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan pelikan sürüleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veriyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturan o anlar fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı’nın objektifine yansıdı. (DHA)