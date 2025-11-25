Boğaziçi Felsefe'nin kurucularındandı! Canan Karatay'ın eşi vefat eti

Boğaziçi Felsefe'nin kurucularındandı! Canan Karatay'ın eşi vefat eti
Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi'nin Felsefe bölümünün kurucularından ve Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay, yaşamını yitirdi.

Sağlık ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetti. Canan Karatay ile 1979 yılında evlenen Ali Başak Karatay, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Karatay ailesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi 26 Kasım Çarşamba günü Moda Cami’nde öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Karatay, daha önce bir programda eşine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

Canan Karatay ilaç firmaları konusunda uyardı: Silah firmalarından beterlerCanan Karatay ilaç firmaları konusunda uyardı: Silah firmalarından beterler

“Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947’de İstanbul’da doğan Karatay, yükseköğrenimini ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

