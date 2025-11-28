Bisiklet hırsızlığı kamerada: Merdiven boşluğundan çalıp götürdü

Yayınlanma:
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binaya girerek merdiven boşluğunda muhafaza edilen bisikleti çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakayı ele verdi. Hırsızlık anı binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Ahmet Cemal Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki bir binaya giren şüpheli şahıs, bina sakinlerine ait olan ve merdiven boşluğuna bırakılan bisikleti gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığı bir anı kollayan şüpheli, bisikleti alarak binadan uzaklaştı. Hırsızlık olayı, bina sakinlerinin bisikletin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı.

istanbul-buyukcekmecede-bisiklet-hirs-1037848-307997.jpg

KİMLİĞİNİ GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın yaşandığı binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan teknik inceleme sonucunda, bisikleti çalan kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla merdiven boşluğundaki bisikleti alıp binadan çıkış yaptığı anlar net bir şekilde görüldü.

istanbul-buyukcekmecede-bisiklet-hirs-1037847-307997.jpg

ŞÜPHELİ BARIŞ Ö. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde kimliği belirlenen şüpheli Barış Ö., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

istanbul-buyukcekmecede-bisiklet-hirs-1037849-307997.jpg

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan zanlı, yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

