Bisiklet hırsızlığı kamerada: Merdiven boşluğundan çalıp götürdü

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Ahmet Cemal Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki bir binaya giren şüpheli şahıs, bina sakinlerine ait olan ve merdiven boşluğuna bırakılan bisikleti gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığı bir anı kollayan şüpheli, bisikleti alarak binadan uzaklaştı. Hırsızlık olayı, bina sakinlerinin bisikletin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı.

KİMLİĞİNİ GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın yaşandığı binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan teknik inceleme sonucunda, bisikleti çalan kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla merdiven boşluğundaki bisikleti alıp binadan çıkış yaptığı anlar net bir şekilde görüldü.

ŞÜPHELİ BARIŞ Ö. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde kimliği belirlenen şüpheli Barış Ö., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan zanlı, yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.