Bir dönem her sofrada vardı! Saklayanlar yaşadı, değeri yüzde 300 arttı

Bir dönem her sofrada vardı! Saklayanlar yaşadı, değeri yüzde 300 arttı
1970'lerin vazgeçilmezi olan Fransız cam mutfak ürünleri, 2026 yılında antika dünyasını kökten sarstı. Değeri yüzde 300 oranında artış gösteren Lotus ve Scania serileri, artık tavan aralarından çıkarılarak müzayede salonlarının başköşesine taşınıyor.

Bir dönem her evin sofrasında yer alan ancak zamanla tavan aralarına ve bodrum katlarına mahkum edilen yemek takımları, 2026 yılı itibarıyla antika piyasasının en gözde yatırım araçlarından biri haline geldi. Ulusal Müzayedeciler Odası tarafından yayımlanan güncel rapor, bu özel tasarım ürünlerin maddi değerinde yüzde 300’ü aşan devasa bir artış yaşandığını gözler önüne serdi.

Geçmişin "kullanışlı" olarak görülen eşyaları, bugün müzayedelerin en çok aranan parçaları listesinde zirveye oynuyor.

MÜZAYEDE DÜNYASINDA LOTUS VE SCANİA ÇILGINLIĞI

Koleksiyoncuların "Kutsal Kase" olarak nitelendirdiği büyük çiçek motifli Lotus serisi başta olmak üzere Myosotis, Veronica ve Scania desenli takımlar rekor fiyatlarla alıcı buluyor.

On yıllar önce günlük kullanım amacıyla üretilen bu takımların günümüze kadar sapasağlam ulaşmasının ardında ise uygulanan termal şok teknolojisi yatıyor. Bu teknoloji sayesinde ürünlerin kondisyonlarını ilk günkü gibi koruması, koleksiyon değerini katlayan en önemli teknik detay olarak kabul ediliyor.

2026 PİYASA VERİLERİ DUDAK UÇUKLATTI

2026 yılı piyasa verileri incelendiğinde vintage Fransız cam ürünlerinin birim fiyatları dudak uçuklatıyor. Tekli tabaklar yaklaşık 104 TL ile 628 TL arasında alıcı bulurken, kupa ve fincanların adet fiyatı 628 TL bandına kadar yükseliyor. Salata kaseleri ve servis tabaklarında parça başı değer 2 bin 355 TL’yi bulurken, kusursuz durumdaki tam setlerin fiyatı 15 bin 700 TL ve üzerine kadar çıkabiliyor.

TEK BİR ÇATLAK DEĞERİNİ YÜZDE 80 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR

Antika uzmanları bu parçaların değerini belirleyen hayati kriterler konusunda vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuyor. Bir parçanın değerli sayılabilmesi için altında mutlaka orijinal marka mührü ve kalıp numarasının bulunması gerekiyor.

Ayrıca kenarlardaki en küçük bir çatlak dahi ürünün piyasa değerini anında yüzde 80 oranında eritiyor. Desenlerin korunması için bulaşık makinesinden kesinlikle uzak durulması gerektiği, solmuş motiflerin tüm koleksiyon değerini yitirdiği özellikle vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

