Beyoğlu'nda İnan Güney'e destek konvoyu oluşturuldu

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 15 Ağustos'ta gözaltına alınıp 17 kişi Ağustos'ta tutuklandı.

Bir grup Beyoğlulu yurttaş akşam saatlerinde Hasköy sahilinde başlayan araç konvoyu ile tutuklu başkanlarına destek verdi. Farklı mahalelelerden bir araya gelerek Türk bayrakları ve İnan Güney posterleri ile araç konvoyu oluşturan yurttaşlar adına konuşma yapan Beyoğlu sakinleri Cemal Karakaya ve Erman Yıldırım konuşma yaptı.

Yurttaşlar, Beyoğlu seçmeninin iradesinin gasp edildiğini belirterek, İnan Güney'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi. Hasköy sahilinden başlayan onlarca araçlık konvoy, Beyoğlu'nun farklı caddelerinde kornalar ve alkışlar eşliğinde yol aldı.

Çevredeki çok sayıda yurttaş da konvoydakilere desteklerini iletti.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İstanbul'da 1994'ten bu yana Refah Partisi ve AK Partili belediye başkanlarınca yönetilen Beyoğlu Belediyesi, Güney'in 31 Mart 2024 seçim zaferiyle CHP'ye geçmişti. 1977 yılında Sivas'ta doğan Güney'in babası da Beyoğlu Belediyesi'nde şoför olarak çalışmış ve buradan emekli olmuştu.

Beyoğlu ilçesinde büyüyen İnan Güney, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yaptı.

Özgeçmişine göre siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladı. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yaptı

Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu'nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçildi.