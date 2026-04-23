Bayramın kutlu olsun kız çocuğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'nın Ilgın ilçesindeki mahalle ilkokulunda da kutlandı. Hem de 1 öğretmen 1 öğrencilik mevcuduyla.

BAYRAMIN KUTLU OLSUN KIZ ÇOCUĞU

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu, Türkiye’nin en az öğrencili okullarından biri olarak bu bayramda duygulandıran bir tabloya sahne oldu. 2014 yılından önce belde statüsünde olan ancak değişen yasayla mahalle statüsüne geçen yerleşim yerinde, ilkokulda sadece 3’üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu eğitim görüyor.

Mahalledeki diğer ortaokul ve lise öğrencilerinin taşımalı eğitimle ilçeye gitmesi nedeniyle okulda baş başa kalan İlayda ve öğretmeni Muhammet Bağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte hazırladıkları özel bir gösteriyle kutladı.

Okulun tek öğrencisi olan İlayda’nın bayram sevincine protokol üyeleri ve mahalle sakinleri de ortak oldu. Kutlama programına Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Emre ve Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir katıldı.

Programda İlayda ve öğretmeni gösterilerini sunarken, mahalle dışından gelen öğrencilerin performansları da bayram coşkusunu artırdı.

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, törende yaptığı konuşmada, "Gökçeyurt Mahallemizdeki bu anlamlı tablo, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir ise tek bir çocuk da olsa bayram sevincini büyüterek yaşatmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. (DHA)