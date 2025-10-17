Bakırköy Metro İstasyonu'nda intihar

Yayınlanma:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Bakırköy istasyonunda, bir yolcunun hareket halindeki trenin önüne atlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, sabah saat 11.00 sularında Bakırköy Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, peronda beklediği sırada kendini raylara bıraktı. Yapılan ihbar üzerine istasyona çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, metro raylarına atlayan kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

istanbul-bakirkoy-metro-istasyonunda-r-967641-287402.jpg

CANSIZ BEDENİ RAYLARDAN ÇIKARILDI

Polise bağlı olay yeri inceleme ekipleri, istasyonda ve metro aracının altında detaylı bir çalışma yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç yaşlarda bir erkek olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi

