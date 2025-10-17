Bakırköy Metro İstasyonu'nda intihar

Olay, sabah saat 11.00 sularında Bakırköy Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, peronda beklediği sırada kendini raylara bıraktı. Yapılan ihbar üzerine istasyona çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, metro raylarına atlayan kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

CANSIZ BEDENİ RAYLARDAN ÇIKARILDI

Polise bağlı olay yeri inceleme ekipleri, istasyonda ve metro aracının altında detaylı bir çalışma yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç yaşlarda bir erkek olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi