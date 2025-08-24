Bakan Kurum açıkladı: 40 bin 285 yavru kaplumbağa denizle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağalarının koruma altında olduğunu bildirdi.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Kurum, "Yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağasının sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

