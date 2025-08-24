22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı: Saksının içinden bakın neler çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada uzun süredir aranan ve hakkında 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih Mercan’ın Esenyurt 'ta saklandığı evi tespit etti.

Şüphelinin kaçma ihtimaline karşılık gerekli önlemler alınarak eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Fatih Mercan gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise saksının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca evde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

UYUŞTURUCUNUN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonun ardından hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Mercan ile uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen S.Ö., gözaltına alındı.

Evde bulunan diğer 5 kişinin ise bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Şüpheliler ifade işlemleri için Esenyurt Gazi Turgut Aslan Polis Merkezine teslim edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılmış olma ihtimali üzerine incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.