22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı: Saksının içinden bakın neler çıktı

Yayınlanma:
Hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Mercan, yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda saksının içinden cephanelik çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada uzun süredir aranan ve hakkında 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih Mercan’ın Esenyurt 'ta saklandığı evi tespit etti.

Şüphelinin kaçma ihtimaline karşılık gerekli önlemler alınarak eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Fatih Mercan gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise saksının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca evde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879120-261121.jpg

UYUŞTURUCUNUN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonun ardından hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Mercan ile uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen S.Ö., gözaltına alındı.

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879121-261121.jpg​​​​​​​

Evde bulunan diğer 5 kişinin ise bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Şüpheliler ifade işlemleri için Esenyurt Gazi Turgut Aslan Polis Merkezine teslim edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılmış olma ihtimali üzerine incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879119-261121.jpg

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879134-261121.jpg

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879135-261121.jpg

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879133-261121.jpg

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879122-261121.jpg

istanbul-esenyurtta-hakkinda-22-yil-8-879118-261121.jpg

Kaynak:DHA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...