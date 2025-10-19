Bakan Bayraktar: 'Enerjide Tam Bağımsız Bir Türkiye' hedefine doğru ilerliyoruz

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, İstanbul’da sona erdi.

“Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen foruma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Arbaş ve 108 ülkeden temsilciler katıldı.

Kapanış programında, Sıfır Atık hareketine katkı sunan kişi ve kurumlara ödüller verildi. Üç gün süren forumun ardından yapılan oturumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sıfır atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası olarak değil, “kaynak yönetiminde yeni bir kalkınma modeli” olarak gördüklerini söyledi.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ 4,5 TRİLYON DOLARLIK POTANSİYEL SUNUYOR”

Bayraktar, dünyada her yıl 2,1 milyar ton katı atık üretildiğini belirterek, “Bu atıkların sadece yüzde 19’unu geri dönüştürebiliyoruz. 2050’ye kadar küresel atık miktarının yüzde 70 artması bekleniyor. Ancak döngüsel ekonomi sayesinde aynı dönemde 4,5 trilyon dolarlık ekonomik fayda yaratmak mümkün” dedi.

Enerji sektöründe atıklardan elde edilen enerjinin önemine değinen Bayraktar, “Dünya genelinde atıktan enerji üreten tesisler yaklaşık 600 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’de günlük 100 bin ton belediye atığının yüzde 10’u enerjiye dönüştürülüyor. Bu sayede yıllık yarım milyon ton kömür eşdeğeri tasarruf sağlanıyor” diye konuştu.

“YERLİ KAYNAK VE YENİ TEKNOLOJİLERLE DÖNÜŞÜM HIZLANACAK”

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

“Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerli kaynakların kullanımı, nükleer enerji ve hidrojen gibi yeni teknolojiler temel önceliklerimiz arasında. Enerji ve maden kaynaklarımızı çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve azami yerlilikle değerlendirerek ülkemizin kalkınmasına maksimum katkıyı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Bakan Bayraktar, bugüne kadar sanayicilere ait 726 verimlilik artırıcı projeye hibe teşviki verildiğini, 73 atık ısı geri kazanım projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

2002’de 12 bin megavat olan yenilenebilir enerji kurulu gücünün bugün 75 bin megavata ulaştığını hatırlatan Bayraktar, “2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavat, hidrojen üretiminde ise 5 bin megavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

'BİZLER KÜRESEL BİR FARKINDALIK HALKASININ ÖNEMLİ BİREYLERİYİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sıfır atık hareketinin sadece çevresel bir politika olmadığını, kaynaklara, emeğe ve yaşama dair saygı duymanın küresel bir ifadesi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlayış aslında köklerini bizler için de kültürümüzden aldığımız önemli bir değer. Çünkü bizim kültürümüzde nimeti israf etmemek gerekir. Sıfır atık hareketinin artık katlanarak büyüdüğü bir gerçek Ne mutlu bize ki burada olanlar olarak bizler küresel bir farkındalık halkasının önemli bireyleriyiz. Sıfır atık hareketi, sıfır atık kavramı yerelden küresele ölçeklenebilir bir politika mimarisi olarak tanımlandı. Yani birlikte çalışarak başardık. Görüldüğü üzere bu formda paylaşılanlar sıfır atık hareketinin sadece bir çevre girişimi olmadığını ki bütün konuşmacılarımız buna vurgu yaptılar bir kalkınma vizyonu olduğunu da göstermekte. Sıfır atığın teknik bir sistem değil, davranışsal, kültürel ve ekonomik bir dönüşüm süreci olduğunu tanımlamakta. Birlikte çalışarak atıkları değil Değerleri çoğaltabiliriz. Kayıtsızlığı değil, dayanışmayı büyütebiliriz" dedi.