Asistan doktor feci kazada hayatını kaybetti

Kaza sabah 05.30 sularında Ankara istikametindeki gişelerde yaşandı. Semih Sarvan’ın kullandığı 34 MFV 612 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarvan araç içinde sıkıştı.

YARIM SAATLİK MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarılan Sarvan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk incelemede genç doktorun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Polis ekipleri olay yerine ulaşır ulaşmaz gişeleri trafiğe kapatarak akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

ASİSTAN DOKTOR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenilen Semih Sarvan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.