Arabasına taş atılan sürücü geri dönüp bir kişiyi ezdi

Arabasına taş atılan sürücü geri dönüp bir kişiyi ezdi
Yayınlanma:
Ankara’da trafikte yaşanan tartışmada aracının camına taş atılan sürücü, otomobili kalabalığın arasına sürerek bir kişiyi ezdi.

Ankara’da trafikte yaşanan tartışma anında camına ataş atılan sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürerek bir kişiyi ezdi.

Akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

otomobilinin-camina-tas-atilan-surucunun-940849-279389.jpg

ARACIN ETRAFINI SARIP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Bu sırada bir grup yol kenarında bir otomobilin etrafını sarıp sürücüye saldırdı.

Gruptan bir kişi yerden aldığı taşı otomobilin camına attı. Bu sırada oradan uzaklaşan sürücü tekrar aynı yere gelerek otomobilini kalabalığın üzerine sürdü.

otomobilinin-camina-tas-atilan-surucunun-940851-279389.jpg

SÜRÜCÜ, KALABALIK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Grupta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarındaki otomobile de zarar verdi. Ardından otomobilden inen sürücü, kalabalık grup tarafından darbedildi.

Trafik magandası tartıştığı kadının üstüne sürdü!Trafik magandası tartıştığı kadının üstüne sürdü!

Öfkeli kalabalık otomobile de zarar verdi. Kavga anları anbean çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

otomobilinin-camina-tas-atilan-surucunun-940850-279389.jpg

POLİS KALABALIĞA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken, polis ekipleri ise kalabalığa müdahale etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Türkiye
Özgür Özel'den Bülent Arınç'a 'Meclis' yanıtı: "Partim darbe dönemlerini aratamayacak bir saldırı altında"
Özgür Özel'den Bülent Arınç'a 'Meclis' yanıtı: "Partim darbe dönemlerini aratamayacak bir saldırı altında"
İlber Ortaylı'dan Selimiye kararlarına tepki: "Her kulun kendi tekeline alıp harcayacağı bir miras değil"
İlber Ortaylı'dan Selimiye kararlarına tepki: "Her kulun kendi tekeline alıp harcayacağı bir miras değil"