Arabasına taş atılan sürücü geri dönüp bir kişiyi ezdi

Ankara’da trafikte yaşanan tartışma anında camına ataş atılan sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürerek bir kişiyi ezdi.

Akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARACIN ETRAFINI SARIP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Bu sırada bir grup yol kenarında bir otomobilin etrafını sarıp sürücüye saldırdı.

Gruptan bir kişi yerden aldığı taşı otomobilin camına attı. Bu sırada oradan uzaklaşan sürücü tekrar aynı yere gelerek otomobilini kalabalığın üzerine sürdü.

SÜRÜCÜ, KALABALIK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Grupta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarındaki otomobile de zarar verdi. Ardından otomobilden inen sürücü, kalabalık grup tarafından darbedildi.

Trafik magandası tartıştığı kadının üstüne sürdü!

Öfkeli kalabalık otomobile de zarar verdi. Kavga anları anbean çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

POLİS KALABALIĞA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken, polis ekipleri ise kalabalığa müdahale etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.