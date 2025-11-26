AKP'nin Öcalan sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma:
Hüseyin Yayman'ın İmralı'daki görüşmeyi gizleme çabası ile soru işaretleri yaratmasının ardından açıklama yapmayan AKP'nin Öcalan sessizliğinin nedeni ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit süreç komisyonunun İmralı heyeti olarak 24 Kasım'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

akpnin-ocalan-sessizliginin-nedeni-ortaya-cikti-6.jpg

Görüşmenin yapılacağı, aynı gün, iktidara yakın Türkiye Gazetesi tarafından servis edilirken Hüseyin Yayman'ın kesin bir dille inkar etmesi soru işaretleri yarattı. TBMM'den yapılan açıklama ile görüşmenin tamamlandığı duyurulurken iktidar kanadının açıklamadan sonra sessiz kalması da dikkat çekti.

akpnin-ocalan-sessizliginin-nedeni-ortaya-cikti-4.jpg

AKP'NİN ÖCALAN SESSİZLİĞİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öcalan görüşmesinin ardından neden sessiz kalındığına ilişkin kulislerde konuşulanları Sözcü'den Serkan Alan, şöyle aktardı:akpnin-ocalan-sessizliginin-nedeni-ortaya-cikti-3.jpg

"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün bir ödül törenine dahil olma planı var fakat Meclis Başkanı'nın komisyon toplantısına başkanlık edeceğine dair bir duyuru yapılmadı.

Çeşitli iddialar söz konusu kulislerde... Özellikle halihazırda toplumsal tepkiyi ölçme çabasında olunduğu ifade ediliyor. Bu ziyaret gerçekleşti fotoğraf karesi bile paylaşılmadı.

akpnin-ocalan-sessizliginin-nedeni-ortaya-cikti-5.jpg

Kulislerde konuşulanlara göre İBB iddianamesinin daha görünür olmasına yönelik bir çabanın olduğu iddia ediliyor. Özellikle AKP'li isimlerin sosyal medya paylaşımlar da İBB davası yerine İmamoğlu davası adı altına paylaşımlar yaptığını görüyoruz.

Bugün Beştepe'de MGK toplanacak. Özellikle Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamaya dair kritik bir toplantı olduğu, ardından İmralı'ya giden isimlerin Meclis'te milletvekillerine bilgi vermesine dair bir beklenti söz konusu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

