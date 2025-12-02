AKP'li Muş da muhalefetle aynı fikirde: Erdoğan'a yakın 3 isimi Meclis'te eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında görüşüldü. Toplantı Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş'un başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılımı beklenen Diyanet, MİT ve İletişim başkanlarının salonda yer almaması muhalefetin tepkisini çekti.

AKP'Lİ MUŞ DA MUHALEFETLE AYNI FİKİRDE

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, toplantıya davet edilen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın Meclis'in davetine icabet etmemesine sert çıktı.

Ağbaba, “Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı var, MGK Genel Sekreterimiz var ama bazıları tenezzül edip Meclis’e gelmiyor. Neden yoklar? Bu arkadaşlar, TBMM’yi ciddiye almıyor mu ?’’ diye sordu.

Usta ise “Bu bize olduğu kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısına da saygısızlık değil mi’’ dedi.

Komisyon Başkanı Muş da Ağbaba ve Usta'ya katılan açıklaması ile dikkat çekerken davet ettiği isimlerin katılmamasına sert eleştirilerde bulundu.

ERDOĞAN'A YAKIN 3 İSİMİ MECLİS'TE ELEŞTİRDİ

Mehmet Muş ilgili bürokratların katılmamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ileterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız burada, bu konuyla alakalı biz daveti ilgili kurumlara gönderdik. Bu konu geçtiğimiz bütçede de gündem olmuştu. Parlamentonun itibarı var, hassasiyeti var, bu arkadaşlar da hassas olmalı."