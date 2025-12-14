Adana'da feci olay! Otomobilin içinde yanarak can verdi

Yayınlanma:
Adana'da park halinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası meydana gelen yangında araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da park halindeki bir araçta çıkan yangında İsmail hakkı Doğan, hayatını kaybetti.

Talihsiz olay, akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Sarıçam ilçesinde meydana geldi.

adanada-park-halindeki-otomobilde-patla-1062192-315204.jpg

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, park hallinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Park halindeki araçta ölü olarak bulundu!

Araçta yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Park halindeki araçtan alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı.

adanada-park-halindeki-otomobilde-patla-1062191-315204.jpg

ARABADA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Alevlerin söndürmesinin ardından otomobilde erkek cesediyle karşılaşıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin İsmail Hakkı Doğan'a ait olduğu belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Doğan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

