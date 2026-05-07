BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan duyuru yapıldı: 67 noktada elektrikler gidiyor
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
7 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul’un 29 ilçesinde 67 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hadımköy, Ayasofya, Nevruz │ Hastane, Akdemir, Akçakavak, Ayasofya, Balaban, Bostan, Burç, Coşku, Civanmert, Değirmen Kuyu, Haraççı-Hadımköy Yolu, Hastane, Katip, Koruluk, Mavi Zümrüt, Nusret Arman, Okutan, Taşkın Çiftlik, Temizel, Çağatay, Şehmuz, Şeyh Şamil
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 07:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mehmet Akif Ersoy, Kovanlık, İzzet Begoviç
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İmrahor, Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Hicret, Abdullah Gül │ Mavigöl, 19 Mayıs, Abdullah Gül, Ahmet Cevdet Paşa, Aksa, Aybike, Aysıma, Aşık Seyrani, Aşure, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Eyüp Sultan, Fırtına, Hamiyet, Hayrat, Medeniyet, Mektepli, Münteha, Selvilik, Tatlı, Türkan, Yemeni, Ülke
- Sebep: Yatırım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: 3078., 3001., 3069., 3076., 3080., 3082., 3066., 3004., 3068., 3077., 3005., 3078/1. Çıkmaz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, 131., Malazgirt, Menderes
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, 125., 127., 128., 132., 133., 134.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 12:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Çınar, 819., Fatih
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Merkez, 673., 677., 705., 707., Güngören
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, 2.Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Pınar 1, Zafer, Ağaç, Badem, Duman, Eski Edirne Yolu, Kandil, Kandilli 1, Kuşçu, Malazgirt, Paşa, Pirinç, Selin, Çandar, Çeltik, Öztürk, Ülkü 1, Şamdan, Şefkat
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Bahçeli, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gonca 1, Güneşli, Hanım, Mareşal Çakmak, Yenibosna Kocasinan Yolu, Yonca 2, İnönü
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilyurt, Başak, Ekin, Kuşkonmaz, Sahil Yolu, Yeşilyurt İstasyon, Ürgüplü
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 12:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Cevatpaşa, Namık Kemal
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Konaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bebek, Yeniyol Çıkmazı, Özenli │ Etiler, Ahular, Bebek Yokuşu, Bıyıklı Mehmet Paşa, Ergin, Etiler, Gülşen, Nisbetiye, Sarıoba, Seheryıldızı, Yakupbey, Çal Hasan, Özengi
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Burma Çıkmazı, Çerkez, Çit Çıkmazı, Bakırcı, Taflan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: 9., Çubuklu Çiftlik Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Turuplu, Prof. Dr. Aziz Sancar, Şuh, Cenaplar, Kışlatarlası
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Değirmenler Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kerim, Fincan Çıkmazı, Dolapdere, Fuar Çıkmazı, Kibrit Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa, Ali Bahadır
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Sultan Aziz, Bağban Çıkmazı, Dereseki, Hediye
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Barış, Bursa Çıkmazı, Karadeniz, Mehmetçik, İzmir
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 12:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Fatih, 224., 232., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 252/1., 253., 254., 255., 256., 257., 257/1., 258., 259., 287., 289., 289/1., Fatih, Gelibolu, Hamidiye
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 16:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Fatih, 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 224., 225., 226., 227., 232., 233., 234., 238., Aksaray, Hamidiye, Çinçin Dere │ Kazım Karabekir, 1050., 1059., Çinçin Dere │ Menderes, 335., Piri Reis, Çinçin Dere
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Turgut Reis, 439.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Fatih, 248., Gelibolu, Hamidiye
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Namık Kemal, 112., 113., 116., 119., 120., 121., 122., 171., Abdi İpekçi │ Turgut Özal, 116., Tonguç Baba │ Zafer, 169. │ Osmangazi, 2616. │ Şehitler, Bostan, Burcu, Kavak, Köroğlu, Maun, Nisa, Selvi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Namık Kemal, Tonguç Baba │ Zafer, 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., Adile Naşit, Deniz Gezmiş, Rıfat Ilgaz
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Akşemsettin, Arı, Altan, Cengiz Topel, Cihan, Civan, Derviş, Derin, Egemen, Hisar, Oğuz, Selimpaşa, Özen, Şafak
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Derviş Ali, Kasım Odalar, Salma Tomruk
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karadeniz, 1115., 1115/1., 1116., 1118., 1118/1., 1121., 1122., 1123., 1124., 1124/1., 1126., 1127., 1210., 1210/1., 1211., Köroğlu, Mehmet Akif, Selanik
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bağlarbaşı, Parlak │ Pazariçi, 1. Mine │ Şemsipaşa, 15., 11., 12., 14., Sokullu Mehmetpaşa
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Merkez, Ceylan, Himmet, Çınar
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Zümrüt, Bayburt, Sancak, Hıdırellez, Efrat, Gelinlik, Fersah, Paydaş, Muhsin Yazıcıoğlu, Çam Sakızı, Botanik, Uzman, Güllü, Saraydüzü, Merkez, Ulubat, Kaçkar, Tandoğan, Yayla, Denizciler, Çığır, Saatli, Anız, Gül, Dut Çıkmazı, Küme, Valide, Kayin, Fırat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kartal
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Tuğraberk, Bağımsızlık, Orhangazi, Sümbül, Tekel, Alaska, Gül
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Söğütlü Çeşme, 1.Fevzi Çakmak, 2.Atatürk, 2.Ihlamur, Muz Dalı Çıkmazı, İniş
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Mehmet Akif, Kılıç Ali │ Atakent, 219.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Atakent, 206. Çıkmaz, 4.Gelincik, Atatürk, Sümbül
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İnönü, 1314. Çıkmaz, 2.Yıldız, 3.Yıldırım, Kars, Oğuzhan
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aşuroğlu, Ferhat, Heves, Firuzan, Serhat, Hilal, Adatepe, Karayemiş, Başaran, Anıt, Orkideli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kurna-Ömerli Bağlantı Yolu, Üstünler, Nurdan, Mor Menekşe, Çitliyen, Akyurt, Başyurt, Ayvali, Şehiryolu, Sümbül Efendi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Anadolu Yolu, Ekinezyа
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Zümrüt, Bayburt, Sancak, Hıdırellez, Efrat, Gelinlik, Fersah, Paydaş, Muhsin Yazıcıoğlu, Çam Sakızı, Botanik, Uzman, Güllü, Saraydüzü, Merkez, Ulubat, Kaçkar, Tandoğan, Yayla, Denizciler, Çığır, Saatli, Anız, Gül, Dut Çıkmazı, Küme, Valide, Kayin, Fırat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Adnan, Paşaköy, Zaid, Hami, Fakülte, Hamam, Çekirdek, Yeşilce, Hazan, İstek, Işıl, Aslı, Rasathane, Gediz, Baraj Yolu, Dede, Haluk, Merkez, Selim, Kademe, Esentepe, Basra, Ece, Göldağı, Liyakat, Mimar Sinan, İstikbal, Sezen, Kılıçlar, Hidiv, Kıymet, Kubilay
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Maden, Aladağ, Aytekin, Dereiçi, Kızılelma, Kopuz, Kilyos, Ertuğrul, Kuğu │ Zekeriyaköy, Kilyos
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, Mustafa Kızıltan, Oltan, Sazlidere, Siyami Köylü, Tandoğan, Turgut Özal, Utku, Yağmur Çıkmazı, Çalıkağa, Çelik │ Yeni, Beyza Çıkmazı, Mümin Çengel, Şair Baki
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Seymen, Bosna, Gazi Yiğit, Mehdi, Mondros, Topraklı, Özer Çıkmazı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, Ahmet Bircan, Aksoy, Armağan, Arsa, Aydın Dirik, Barbaros, Betül Çıkmazı, Değirmenci Adil, Doktor Cemal Kozanoğlu, Ekin, Enver Arslan, Gündoğdu, Gür, Hacı Cemil Umuç, Haluk Özden, Halim Uluşahin, Işıl, Meclis, Meneviş
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hami, Basra, Rasathane, Merkez, Kılıçlar, Hidiv, Kıymet
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Adnan, Paşaköy, Zaid, Hami, Fakülte, Hamam, Çekirdek, Yeşilce, Hazan, İstek, Işıl, Aslı, Rasathane, Gediz, Baraj Yolu, Dede, Haluk, Merkez, Selim, Kademe, Esentepe, Basra, Ece, Göldağı, Liyakat, Mimar Sinan, İstikbal, Sezen, Kılıçlar, Hidiv, Kıymet, Kubilay
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., Fatih, Muhsin Yazıcıoğlu, N, Orhan Gazi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Zübeyde Hanım, 1479.
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Eski Habibler, Eski Edirne Asfaltı, Türel │ Habibler, 2691., 2700., 2701., Eski Edirne Asfaltı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 2255., 2261.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: 50. Yıl, 2000., 2002., 2006., 2083., 2084., B, Eski Edirne Asfaltı, I, Mevlana
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Geziyolu, Hacıllı, Aksöğüt
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Aktif, Göksu (Şeyhler), Göksu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Göksu (Ubeydi), İpek Yolu, İzci, Denizli, Göksu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mecidiyeköy, Selahattin Pınar Aralığı, Taç, Topuz, Uğur, Çınarlı, Şahinler, Şair Sabri, Şehit, Şehit Er Cihan Namlı, Şehit Ertuğrul Kabataş
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülbahar, 5. Yıl, Avni Dilligil, Bengü, Bıldırcın, Bulut, Biberiye, Cemal Sahir, Cemal Sururi, Demirci, Gayret, Gündoğan, Güney 1, Karanfil, Kasımpatı, Laleli, Meriç, Otello Kamil, Oya, Pelit, Rüya, Solmaz, Uysal, Çiçekli Bahar, Şahika, Şehit Ertuğrul Kabataş
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mecidiyeköy, Başer, Burç, Büyükdere, Can, Cemal Sahir, Darcan, Eski Osmanlı, Hark, Kervan Geçmez, Kır, Mecidiye, Mecidiye Aralığı, Mecidiye Deresi, Mecidiye Kuyu, Mehtap, Mevlüt Çavuş, Musa Dayı, Naci Kasım, Oğuz, Pak, Raşit Rıza, Selahattin Pınar
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Alemdağ
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kasımpatı, Adalet, Ertuğrul Gazi, Ersoy, Nejat Uygur, Gültepe, Fatih Sultan Mehmet, Nizami Cedit, Eski Orta, Cami Yolu (Çamlıca), Yavuz Sultan Selim, Karadeniz, Mevlana, Mormenekşe, Eski Hüseyin Efendi, Reşat Nuri Güntekin, Gürgen, Çamlıca
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Maltepe, Eski Çırpıcı Yolu
- Sebep: Bakım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 23:00 - 03:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kazlıçeşme
- Sebep: Bakım programı çalışması
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.