5G için devlet destekli telefon kampanyası geliyor! Hem telefon hem SIM değişmesi gerekecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilgili Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda bulundu. Türkiye’de hâlen test aşamasında olan 5G teknolojisinin kendi telefonunda da kullanıldığını belirten Uraloğlu, canlı yayında yaptığı hız testinde 1.800 MBPS’ye ulaştı.

Uraloğlu, 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla telefonlardaki internet hızının 10 katına çıkacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, bir veya bir buçuk sene içerisinde 5G'ye geçişin olacağını bildirdi.

"TÜRKİYE'DE 85 MİLYON ABONE VAR"

Türkiye'deki abone sayılarıyla ilgili konuşan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Aşağı yukarı 96 milyon bizim abonemiz var bu anlamda. Bunların 11 milyon civarındaki makineler arasındaki M2M dediğimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlayan abone. Aşağı yukarı 85 milyon abonemiz var telefon kullanan, öyle diyelim. Bunların 22 milyonu, kabaca söylüyorum. 22 milyonu yani yüzde 26’sı ya da 4’te 1 yani 4 telefondan bir tanesi şu an 5G uyumlu telefon.”

"5G İÇİN HEM TELEFON HEM SİM DEĞİŞECEK"

Telefonların zaman içinde değiştirildiğini belirten Uraloğlu, 5G’ye geçmek isteyen vatandaşların yeni telefon alacağını ve bu dönüşümün kademeli gerçekleşeceğini söyledi. SIM kart konusunda da açıklama yapan Uraloğlu:

“4,5G kullananlar zaten uyumlu. Onda bir problem yok. 2G ve 3G olan SIM kartlar, bunlar sadece özellikle 2G’yi söyleyeyim. 2G sadece ses iletimi noktasında bir de mesaj noktasında bir yeteneğe sahip. Onlar kullanamayacak. Eğer kullanmak isterse hem telefonunu hem de SIM kartını değişmesi gerekecek.”

CEP TELEFONU KAMPANYALARI YOLDA

5G’ye geçmek isteyenler için kampanyaların olup olmayacağı sorusu üzerine Uraloğlu şu yanıtı verdi:

“Mutlaka olacaktır. Biraz daha operatörler belki sorumlu kalabilecektir bu kapsamında. Kesinlikle mutlaka olacak. Niye? Yaygınlaştırılması için yani çünkü onlar çok ciddi yatırım yapacaklar. O yatırımın geri dönüşünü sağlama anlamında da onların kampanyaları olacaktır. Elbette biz de bunu destekleyeceğiz.”

SÖZLEŞMELER 2029'DA SONA ERECEK

Operatörlerin 2G ve 3G imtiyaz sözleşmelerinin 2029’da sona ereceği hatırlatılan Bakan Uraloğlu, bu teknolojilerin geleceğine ilişkin şu bilgileri verdi: