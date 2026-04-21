371 bin nüfuslu ilçeye Alman turistler akın etti: Gemiden inerek ilçe merkezine dağıldılar

İtalyan bandıralı, 253 metre uzunluğundaki AIDAstella, Marmaris'ten yola çıktı. Çoğunluğu Alman vatandaşı olmak üzere 2 bin 129 turist ve 649 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi.

Kruvaziyer ilçeye yüzlerce turist getirdi: Bir sonraki durağı Santorini Limanı

GEMİDEN İNEREK İLÇE MERKEZİNE DAĞILDILAR

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler ise tur otobüslerine binmeyi tercih etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Antalya'ya gitmek üzere demir alacağı öğrenildi. (DHA-AA)

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.