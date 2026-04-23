İZSU kesinti listesini açıkladı: Sığacık'ta 3 saat, Karabağlar'da 22 gün!
23 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
23 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir’in 4 ilçesinde 5 farklı konumda su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
23 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:25 - 10:25 - Süre: 1 saat
- Konum: Cumhuriyet
- Sebep: Ana Boru Arızası (1256. Sokak İçerisinde)
23 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 16.04.2026 Perşembe'den itibaren 22 gün (pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan
- Sebep: Arızalı Branşmanların Yenilenmesi (İçme Suyu Altyapı Çalışması)
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:50 - 11:50 - Süre: 2 saat
- Konum: Metin Oktay, Salih Omurtak, Şehitler
- Sebep: Ana Boru Arızası (52/19 Sk İçi)
23 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Sığacık
- Sebep: Müteahhit Çalışması (Barankaya Çalışmasından Dolayı)
23 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:10 - 12:00 - Süre: 2 saat 50 dakika
- Konum: İçmeler
- Sebep: Ana Boru Arızası
23 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
23 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.