BEDAŞ ve AYEDAŞ listeleri açıkladı: 8 buçuk saat boyunca elektrik yok
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
23 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul’un 7 ilçesinde 10 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 17:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Yıldırım Mah.: Keşanlı, Kınalıada, Kızılırmak, Koç, Mücahit, Millet, Sakarya, Seyhan Çıkmazı, Uludağ, Uğur, Yakut, Yaprak, Yengeç, Zafer, Şirince Çıkmazı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 17:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Cevatpaşa Mah.: 100. Yıl, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa, Derya, Gökhan, Güvercin, Girne, Kemaliye, Komiser Reşat Dayı, Mehmet Akif, Millet, Namık Kemal, Saraybosna, Selanik, Selimiye, Serçe, Tevfik Fikret, Utku, Yurt, Çalışkan Sk. / Yıldırım Mah.: 4. Çıkmazı, Aliya İzzetbegoviç, Bayrak, Başak, Buğday, Gülveren, Günaydin, Gürsel Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
23 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 17:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Karadeniz Mah.: Selanik Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
23 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet, Mustafa Akyol
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Bilim
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 15:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Bilim
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: İstinye Mah.: Bostan Koru Üstü, Boğaziçi, Fidanlık Çıkmazı, Goncalı Çıkmazı, Koru, Çakıroğlu Çıkmazı Sk. / Ayazağa Mah.: Kemerburgaz Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: 75. Yıl Mah.: 1338. Sk. / Zübeyde Hanım Mah.: 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Zübeyde Hanım Mah.: 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., Kazım Karabekir Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
23 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 23.04.2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 19:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Ballıca Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
23 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.