Başkent Elektrik duyurdu: 43 nokta etkileniyor

Yayınlanma:
Ankara'da bugün 18 ilçede 43 ayrı noktada şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Polatlı, Pursaklar ve Sincan'da gerçekleşecek. Bala ve Yenimahalle'de aynı bölgelerde gün içinde farklı saatlerde art arda kesintiler yapılacak.

22 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 18 ilçesinde 43 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

ASKİ açıkladı: Boru arızası Saraycık'ı susuz bıraktıASKİ açıkladı: Boru arızası Saraycık'ı susuz bıraktı

22 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: İkipınar, Karaköy, Ahmetadil
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Akyurt

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: Kozayağı, Elecik
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: 1566. Sokak, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Selçuklu, Ayaş, Pehlivan, Ankara, Kayı Boyları, Söğüt, Ihlamur, Cumhuriyet, İnce, Hun, Gül, Oğuzlar, Açelye, Zambak, Lale, Uluyol, İstiklal, Atatürk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Ankara, Göktürkler, Altay, Çiçek, 1. Okul sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Ayaş

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Çankırı, Yukarıalegöz
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Ayaş

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Oğulbey, Beynam
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevki, Maden Kesikköprü, Maden, Atatürk, Menekşe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Raşit Ercan, 23 Nisan, Atatürk, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Kızılırmak, Kırmızı Yayla, Adıgüzel, Erdemli 1 Kümesi sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yöreli
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yöreli
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Dibeköen, Yeşilağaç, Seren, Gürağaç, Köst, Kaplan, Başören, Bağözü, Kozağaç, Doğanyurt, Sarıağıl, Çakıloba, Kuyucak, Kuyucak Mücavir
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Aluçdağı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çamlıdere

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Dikilitaş, Kuyucak, Gölün Yazı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çamlıdere

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 13:00 - 15:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Yukarıdere, Çamurla
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çamlıdere

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Tepe, Merkez Yediören
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: 1597 Cadde, 1599. Sokak, Bilkent 11, 1557. Sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Dalgalı, Yıldızlı sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: İkipınar, Karaköy, Ahmetadil
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Tuğla, Karaköy, Yeni Karaköy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: Direkli Mevki, Susuz, Tahtayazı, Çitköy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: Hakimler, 19 Mayıs sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: 2453. Sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 12:00 - 17:00 - Süre: 5 saat
  • Konum: 2319. Sokak, Şehit Hikmet Özer Sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Oğulbey, Beynam
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: 677. Sokak, Tepeyurt, Çimşit
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Bağlar
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 dakika
  • Konum: 1022. Sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 11:30 - 12:00 - Süre: 30 dakika
  • Konum: Kızılcaşar, 4583. Sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güdül

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
  • Konum: 3. Çukurören, 1. Çukurören, 2. Çukurören
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: Hakimler, 19 Mayıs sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: Samsun Devlet Yolu, Ortaköy, 19 Mayıs sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: 2351. Sokak, Ortaköy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
  • Konum: Çayırhan, Bahar, Baraj, Cumhuriyet Alanı, Çıkmaz 2, Fatih, Gazi 1, Gonca, Gölbaşı 1, Gülveren 1, Hürriyet 1, Hürriyet Sarıyar, Menekşe, Okul Sarıyar, Pınarbaşı, Sakarya 1, Bağlar 1, Ankara, Site 2, Emremsultan, Karahisarkozlu, Kozlu Yayla sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Nallıhan

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
  • Konum: Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Ekip, Mevlana, Yunak Yolu, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Sakarya 4., Sakarya Köy Yolu, Sakarya 1., Sakarya Küme, Yolun Sağı Karahamzalı, Karahamzalı 1., Karahamzalı 2., Yolun Solu Türkkarsak, Türkkarsak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: 1566. Sokak, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: İkipınar, Karaköy, Ahmetadil
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Tuğla, Karaköy, Yeni Karaköy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: 677. Sokak, Tepeyurt, Çimşit
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
  • Konum: 2112. Sokak, 1955. Sokak, 1956. Sokak, 1960. Sokak, 1979. Sokak, Kılıçarslan, 1980. Sokak, 1958. Sokak, 1939. Sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Yenimahalle

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: Memlik
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Yenimahalle

  • Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: Memlik
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

22 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

22 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Türkiye
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur
AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur
Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası
Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası