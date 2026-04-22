Başkent Elektrik duyurdu: 43 nokta etkileniyor
22 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 18 ilçesinde 43 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
22 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: İkipınar, Karaköy, Ahmetadil
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Elecik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: 1566. Sokak, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Selçuklu, Ayaş, Pehlivan, Ankara, Kayı Boyları, Söğüt, Ihlamur, Cumhuriyet, İnce, Hun, Gül, Oğuzlar, Açelye, Zambak, Lale, Uluyol, İstiklal, Atatürk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Ankara, Göktürkler, Altay, Çiçek, 1. Okul sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Çankırı, Yukarıalegöz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Oğulbey, Beynam
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevki, Maden Kesikköprü, Maden, Atatürk, Menekşe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Raşit Ercan, 23 Nisan, Atatürk, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Kızılırmak, Kırmızı Yayla, Adıgüzel, Erdemli 1 Kümesi sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Yöreli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yöreli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Dibeköen, Yeşilağaç, Seren, Gürağaç, Köst, Kaplan, Başören, Bağözü, Kozağaç, Doğanyurt, Sarıağıl, Çakıloba, Kuyucak, Kuyucak Mücavir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Aluçdağı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Dikilitaş, Kuyucak, Gölün Yazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:00 - 15:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Yukarıdere, Çamurla
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Tepe, Merkez Yediören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 1597 Cadde, 1599. Sokak, Bilkent 11, 1557. Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Dalgalı, Yıldızlı sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: İkipınar, Karaköy, Ahmetadil
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Tuğla, Karaköy, Yeni Karaköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Direkli Mevki, Susuz, Tahtayazı, Çitköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Hakimler, 19 Mayıs sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 2453. Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 12:00 - 17:00 - Süre: 5 saat
- Konum: 2319. Sokak, Şehit Hikmet Özer Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Oğulbey, Beynam
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: 677. Sokak, Tepeyurt, Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Bağlar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 dakika
- Konum: 1022. Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:30 - 12:00 - Süre: 30 dakika
- Konum: Kızılcaşar, 4583. Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
- Konum: 3. Çukurören, 1. Çukurören, 2. Çukurören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Hakimler, 19 Mayıs sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Samsun Devlet Yolu, Ortaköy, 19 Mayıs sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 2351. Sokak, Ortaköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Çayırhan, Bahar, Baraj, Cumhuriyet Alanı, Çıkmaz 2, Fatih, Gazi 1, Gonca, Gölbaşı 1, Gülveren 1, Hürriyet 1, Hürriyet Sarıyar, Menekşe, Okul Sarıyar, Pınarbaşı, Sakarya 1, Bağlar 1, Ankara, Site 2, Emremsultan, Karahisarkozlu, Kozlu Yayla sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Ekip, Mevlana, Yunak Yolu, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Sakarya 4., Sakarya Köy Yolu, Sakarya 1., Sakarya Küme, Yolun Sağı Karahamzalı, Karahamzalı 1., Karahamzalı 2., Yolun Solu Türkkarsak, Türkkarsak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: 1566. Sokak, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu, Mareşal Fevzi Çakmak sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: İkipınar, Karaköy, Ahmetadil
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Tuğla, Karaköy, Yeni Karaköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: 677. Sokak, Tepeyurt, Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: 2112. Sokak, 1955. Sokak, 1956. Sokak, 1960. Sokak, 1979. Sokak, Kılıçarslan, 1980. Sokak, 1958. Sokak, 1939. Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Memlik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 22.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Memlik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
22 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
22 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.