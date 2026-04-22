Başkent Elektrik duyurdu: 43 nokta etkileniyor

Ankara'da bugün 18 ilçede 43 ayrı noktada şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Polatlı, Pursaklar ve Sincan'da gerçekleşecek. Bala ve Yenimahalle'de aynı bölgelerde gün içinde farklı saatlerde art arda kesintiler yapılacak.