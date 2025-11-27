20 askerin şehit düştüğü olayda emekli askerler hakkında suç duyurusu

Son dakika.. .Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 20 şehit düşmesinin ardından askerlerin kimlik bilgilerini resmi makamlardan önce açıklayan emekli askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. MSB, o askerlerin orduevine girişine de yasak koydu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB, 11 Kasım'da Gürcistan'da TSK'ya ait C-130'un düşmesi ile ilgili bir suç duyurusunu açıkladı.

MSB, 20 askerin şehit düştüğü olayda emekli askerlerin resmi makamları beklemeden vefat eden askerlerin isimlerini açıkladığını dile getirdi.

MSB, geçtiğimiz haftada da bunla ilgili soruşturma başlatacaklarını belirtip ailelere sosyal medyadan haber verilmesine büyük tepki göstermişti.

"EMEKLİ ASKERLER DE TESPİT EDİLDİ"

MSB, o emekli askerler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve orduevlerine girişlerine yasak koyulduğunu şu sözlerle açıkladı:

"11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."

GKRY-LÜBNAN AÇIKLAMASI

MSB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Lübnan arasındaki deniz yetki anlaşmasına da tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının yok sayılmasının asla kabul edilemeyeceğini MSB şöyle ifade etti:

"KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz"

