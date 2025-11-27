17 yaşında katledilen Yağmur'un davasında yeni gelişme!

Kayseri Kocasinan'da 19 Ocak'ta sözleşmeli er Fehmi Demirkollu tarafından başından vurularak katledilen 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın davasında ikinci duruşma görüldü.

Mahkeme heyeti, yeniden rapor düzenlenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

YAĞMUR ÇOBAN'IN CİNAYET SANIĞI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban’ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Yağmur Çoban

"SUÇSUZ YERE İÇERDE YATIYORUM"

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Demirkollu, “Her şeyi çok net hatırlıyorum. Annesinin numarası telefonumda kayıtlı değildi. İlk duruşmada olayı net olarak anlattım. İddianamede anlatılmayan ama Yağmur’un telefonunda daha önceden intihara kalkıştığına dair 6 saniyelik video vardır. Ruh hali anlatıldığı gibi değildi. Evden kaçıp İskenderun’a gitmişti. Ardından da Marmaris’e gelip yanımda 5 gün kaldı. Suçsuz yere içerde yatıyorum. Elimden yaralandım” diye konuştu.

Sözleşmeli er Fehmi Demirkollu

DURUŞMA ERTLENDİ

Ölen Yağmur’un annesi Tuba Yağmur ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi.Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, yeniden rapor hazırlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.