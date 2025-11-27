17 yaşında katledilen Yağmur'un davasında yeni gelişme!

17 yaşında katledilen Yağmur'un davasında yeni gelişme!
Yayınlanma:
Kayseri'de Fehmi Demirkollu tarafından 17 yaşında katldeilen Yağmur Çoban'ın davasında mahkeme heyeti, dosyayı Adli Tıp Kurumu'na (ATK) göndererek yeniden rapor düzenlenmesini istedi.

Kayseri Kocasinan'da 19 Ocak'ta sözleşmeli er Fehmi Demirkollu tarafından başından vurularak katledilen 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın davasında ikinci duruşma görüldü.

Mahkeme heyeti, yeniden rapor düzenlenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

YAĞMUR ÇOBAN'IN CİNAYET SANIĞI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban’ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

yagmurun-cinayet-sanigi-sevgilisinin-ya-1036636-307648.jpg
Yağmur Çoban

"SUÇSUZ YERE İÇERDE YATIYORUM"

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Demirkollu, “Her şeyi çok net hatırlıyorum. Annesinin numarası telefonumda kayıtlı değildi. İlk duruşmada olayı net olarak anlattım. İddianamede anlatılmayan ama Yağmur’un telefonunda daha önceden intihara kalkıştığına dair 6 saniyelik video vardır. Ruh hali anlatıldığı gibi değildi. Evden kaçıp İskenderun’a gitmişti. Ardından da Marmaris’e gelip yanımda 5 gün kaldı. Suçsuz yere içerde yatıyorum. Elimden yaralandım” diye konuştu.

yagmurun-cinayet-sanigi-sevgilisinin-ya-1036635-307648.jpg
Sözleşmeli er Fehmi Demirkollu

19 yıllık cinayeti ses kaydı ortaya çıkardı19 yıllık cinayeti ses kaydı ortaya çıkardı

DURUŞMA ERTLENDİ

Ölen Yağmur’un annesi Tuba Yağmur ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi.Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, yeniden rapor hazırlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak:DHA

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Yoğun siste zincirleme kaza: 5 yaralı
Yoğun siste zincirleme kaza: 5 yaralı
11. Yargı Paketi'nde görülmeyen tehlike! Katil ve tecavüzcüler tahliye mi olacak?
11. Yargı Paketi'nde görülmeyen tehlike! Katil ve tecavüzcüler tahliye mi olacak?