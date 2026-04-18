16 kızıl geyik doğaya salındı

16 kızıl geyik doğaya salındı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması için doğaya 16 kızıl geyik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ordu'nun Mesudiye ilçesi Ulugöl Yaylası'nda düzenlenen programda, 16 kızıl geyiğin içinde olduğu kafesler alana getirildi.

DKMP 11. Bölge ve İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu türün korunması ve doğal yaşam alanlarında popülasyonunun artırılması amacıyla kafeslerdeki kızıl geyikler doğaya salındı.

GELİŞİMLERİ TAKİP EDİLECEK

GPS vericili tasmaları bulunan geyiklerin, doğadaki hareketleri, adaptasyon süreci ve popülasyon gelişiminin yakından takip edileceği belirtildi.

Programa, Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, DKMP Ordu Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli katılım sağladı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

