15 yaşındaki Fidel Bilim Olimpiyatları'na gidebilmek için destek bekliyor

Mersin Mezitli Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Fidel Demiral, Ulusulararası Copernicus Bilim Olimpiyatları'nda elde ettiği bronz madalya ile ABD'de düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

Yüksek maliyetler nedeniyle ABD'ye gidecek gücünün olmadığını belirten 15 yaşındaki başarılı öğrenci, eğitim gönüllülerinden destek bekliyor.

MERSİNLİ FİDEL'DEN BÜYÜK GURURU

Mersin Mezitli Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fidel Demiral, Uluslararası Copernicus Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rice Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak finallere davet edilen 20 Türk öğrenciden biri oldu.

Ulusulararası Copernicus Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Fidel Demiral

Finallere katılacak öğrenciler, 54 ülkeden gelen rakipleriyle fizik, kimya ve biyoloji alanlarında üst düzey soruların yer aldığı bir yarışmada mücadele edecek. Derece alan öğrenciler Rice Üniversitesi’nden burs kazanacak ve matematik ile fen bilimlerindeki seviyelerini küresel ölçekte test etme imkânı bulacak. Ayrıca, Rice Üniversitesi’nin yanı sıra NASA’da da atölye çalışmalarına katılacaklar.

Başarılı öğrenci, ABD'deki Bilim Olimpiyatlarına katılabilmek için destek bekliyor

15 YAŞINDAKİ BAŞARILI ÖĞRENCİ DESTEK BEKLİYOR

Fidel Demiral, 27 Eylül’de yapılan ön elemede bronz madalya kazanarak, ABD’deki programa davet edildiğini, finallerde hem bireysel hem milli takım düzeyinde yarışacağını söyledi.

Fidel’in annesi Gurbet Demiral, "Bu Fidel için büyük bir başarı. Milli takımla ülkemizi temsil etmesi beni çok gururlandırıyor. Ancak tüm masraflar bize ait olduğu için eğitim gönüllülerinden destek bekliyoruz. Fidel’in altın madalyayla ve bursla dönmesini çok istiyorum" dedi.