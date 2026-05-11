110 yıllık Hatay lezzeti bu yaz da kapış kapış satacak: Tescil aldı, rakibini geride bıraktı

Coğrafi işaret tescilli haytalı, havaların ısınmasıyla birlikte Hatay tezgahlarında yeniden yerini aldı. Süt muhallebisi, dondurma ve gül şerbetinin bir arada sunulduğu tatlı yaz aylarının en çok tercih edilen lezzetleri arasında yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Hatay'da sıcak günlerin simgesi haytalı tatlısı, bu yıl da satışa başladı. Mısır nişastası ve sütten hazırlanan muhallebi buzdolabında dinlendirildikten sonra kaselere alınıyor, üzerine dondurma ekleniyor ve gül şerbetiyle taçlandırılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay Valiliğinin girişimiyle 21 Ocak'ta haytalıya coğrafi işaret tescili verdi. Rengarenk sunumuyla hem göze hem damağa hitap eden tatlı, kentte "serinleten lezzet" olarak biliniyor.

110 YILLIK AİLE GELENEĞİ

Haytalı ustası Mert Sahilli, mesleğin ailesinde dört kuşaktır sürdüğünü belirtti. Merkez Antakya ilçesindeki işletmeleri 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gördükten sonra, aile yeni şubeler açarak geleneği yaşatmaya devam etti.

Sahilli, dondurma ile muhallebiyi aynı kasede buluşturan haytalının yaz turizmine çok uygun ferahlatıcı bir tatlı olduğunu vurguladı.

"Antakya'nın yaz sıcağından bunalanlar iş yerimize gelip tatlıyı yiyerek ferahlıyor."

BİCİ BİCİ İLE FARKI NE?

Kafe işletmecisi şef Onur Tansal, coğrafi işaret tescili sayesinde haytalının Adana'nın tescilli lezzeti bici bici ile karıştırılmasının önüne geçildiğini söyledi. Tansal iki tatlı arasındaki temel farkı şöyle anlattı.

"Haytalıda muhallebiye sütlü dondurma, bici bicide ise rendelenen buz eklenip gül suyu dökülüyor. Haytalı ağır olmayan bir yaz tatlısıdır, dondurmayı yediğiniz zaman içiniz ferahlıyor. Altındaki süt muhallebisini yediğinizde de tatlı ihtiyacınızı karşılıyorsunuz."

Müşterilerden Yigit Gider yazın her fırsatta haytalı tükettigini ve tatlıyı çok begendini belirtirken Banu İmadoğlu da haytalının damak zevki yaşattığını ifade etti.

