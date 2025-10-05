Zeytinde rekor hedef: 70 milyon dolarlık ihracat planı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni sezon alım kampanyası öncesi rekolte beyanlarının alınmaya başlandığını duyurdu. Şu ana kadar 41 bin tonluk beyan ulaştığını belirten Yıldız, yıl sonuna kadar toplamda 130 bin ton sofralık, yağlıkla birlikte ise 170 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini açıkladı. Ortaklara çağrıda bulunan Yıldız, “Rekolteler ne kadar gerçekçi olursa, alım planı da o kadar kolay belirlenecektir.” dedi.

Fiyat belirleme süreciyle ilgili konuşan Yıldız, üreticilere net bir mesaj verdi:

“Vereceğimiz fiyat asla geçen yılın altında kalmayacak. Rasyonel veriler çerçevesinde hem Marmarabirlik’i hem de üreticimizi kalkındıracak bir fiyatlandırma yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın.”

İHRACAT HEDEFİ 70 MİLYON DOLAR

Yıldız, Marmarabirlik’in şu an yıllık 35 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını, yakın vadede bu rakamın 50 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini, uzun vadede ise 70 milyon dolar seviyesine ulaşmak istediklerini belirtti. Dış pazarda güçlü bir yapılanma yürüttüklerini söyleyen Yıldız, doğru ürün modelleriyle ihracat gücünü artırdıklarını vurguladı.

Geleceğe dönük 70 bin ton zeytin alımı hedefleyen Marmarabirlik, bunun için 30 bin tonluk modern bir depolama tesisi kurma hazırlığında. Yıldız, “Bu depoyu bütün kooperatiflerimiz kullanabilecek. AFAD, jandarma ve Türk Kızılay'ı ile yeni sözleşmeler gerçekleştireceğiz.” dedi.

Yıldız, Marmarabirlik’in inovatif ürünlerle kozmetik pazarına da adım attığını belirtti. Sabun ve duş jeli gibi ürünler üzerine çalıştıklarını, ayrıca palm yağı içermeyen, zeytinyağı bazlı sürmelik çikolata geliştirdiklerini açıkladı:

“Global markalarla yarışacak bu ürün bizleri çok heyecanlandırıyor.”

Toplantıda konuşan Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş da kurumun finansal durumu hakkında bilgi verdi, ancak detaylara yer verilmedi.