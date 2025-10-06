Türkiye tarihinde ilk: Milyonlarca kişi takibe düştü

Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı hızla artıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 24 yükselerek 1 milyon 506 bine ulaştı. Bu ülke tarihindeki en yüksek borçluluk oranı.

Yasal takibe düşen toplam kişi sayısı ise 4 milyon 145 bin 735 olarak kayıtlara geçti.

TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Verilere göre, Ağustos 2025 itibarıyla bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı 183 bin 328, bireysel kredi borcundan dolayı takibe alınan kişi sayısı ise 138 bin 422 oldu.

Geçen yılın aynı ayında bu rakamlar sırasıyla 158 bin 514 ve 140 bin 467 seviyesindeydi. Böylece bir yılda yaklaşık 25 bin kişilik bir artış yaşandı.

Bireysel kredi kartı borcunda rekor!

Ağustos sonu itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartlarını kapsayan tasfiye edilecek alacak tutarı, geçen yıla göre yüzde 146 artışla 236 milyar TL’ye yükseldi.

BANKALARDA BATIK KREDİ 503 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Yüksek faiz oranları, artan yaşam maliyetleri ve reel ücretlerdeki düşüş, batık kredi stokunda sert yükselişe yol açtı. 1 Ekim 2025 itibarıyla bankalarda takipteki alacak miktarı 503 milyar TL’ye çıktı.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 263,7 milyar TL idi. Böylece batık kredilerde yıllık artış yüzde 90 olarak gerçekleşti.

Toplam kredi hacminde takipteki kredi oranı yüzde 1,76’dan yüzde 2,37’ye yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'de borçlu sayısındaki artış şu şekilde:

Sadece 29 Eylül – 1 Ekim arasındaki üç işlem gününde 14 milyar TL’lik yeni batık kredi oluştu. Yıl başından bu yana yaşanan toplam artış ise 210 milyar TL’yi aştı.

EN FAZLA BATIK İHTİYAÇ KREDİLERİNDE

26 Eylül 2025 itibarıyla takipteki kredi oranı en yüksek seviyeye ihtiyaç kredilerinde ulaştı.

İhtiyaç kredilerinde batık oranı: %5,12

Kredi kartlarında: %4,22

Ticari kredilerde: %1,79

KOBİ kredilerinde: %2,96

Takipteki ihtiyaç kredisi hacmi son bir yılda %117 artışla 97,8 milyar TL’ye, bireysel kredi kartı borçları ise %138 yükselişle 105,3 milyar TL’ye çıktı.

Aynı dönemde batık KOBİ kredisi miktarı da %126 artarak 164,4 milyar TL’ye ulaştı.