Toyota tamamen katı hal pillere sahip ilk elektrikli otomobili hazırlıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Japon devi Toyota, tamamen katı hal pillerle donatılmış ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni aracı 2027 veya 2028'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Toyota, yeni bir pil teknolojisi için katot malzemelerini seri üretmek üzere Sumitomo Metal Mining Co. ile ortaklık kurduğunu duyurduktan sonra, amacının "elektrikli araçlarda tüm katı hal pillerinin dünyada ilk pratik uygulamasını gerçekleştirmek" olduğunu söyledi.

Toyota, yeni pillerinin elektrikli araçların menzilini, şarj süresini ve gücünü önemli ölçüde artırabileceğini ve potansiyel olarak otomobillerin geleceğini değiştirebileceğini iddia ediyor.

Elektrolit solüsyonları kullanan mevcut akülerle karşılaştırıldığında, Toyota'nın katı hal aküleri bir katot, anot ve katı elektrolit kullanır. Şirket, yeni nesil akü teknolojisinin "daha küçük boyut, daha yüksek güç ve daha uzun hizmet ömrü potansiyeli sunduğunu" belirtiyor.

Japon otomotiv devi, Sumitomo Metal Mining'in patentli toz sentez teknolojisini kullanarak katı hal pilleri için "yüksek mukavemetli katot malzemesi" geliştirdi.

Summitomo, uzun yıllardır elektrikli araçlar için katot malzemeleri tedarik ediyor ancak şimdi yeni teknolojiyi uygulamaya koymak ve seri üretime geçirmek için çalışıyor.

Toyota ile yapılan yeni anlaşma, şirketin geçen yıl eylül ayında Japonya'da katı hal pil üretimi için METI sertifikası almasının bir sonucu.

Toyota, tamamen katı hal pilleriyle çalışan ilk elektrikli aracını 2027 veya 2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor.