Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı

Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Yayınlanma:
Xiaomi, Çin'deki elektrikli araç pazarında kısa sürede inanılmaz bir başarı yakaladı. İlk modeli SU7 hem uzmanları hem de kullanıcıları heyecanlandırdı ve Xiaomi'nin ilk elektrikli SUV'si için beklentiler daha da yüksek. Tanıtımının ardından , yalnızca 24 saat içinde 240 binden fazla ön sipariş alındı, bu nedenle bu modelden çok büyük satış rakamları bekleyebiliriz.

Çin otomobillerinin son dönemde Avrupa pazarında giderek daha fazla ilgi görmesiyle birlikte Xiaomi'nin de Avrupa'ya açılma planları var ancak bu planlar 2027'den önce gerçekleşmeyecek.

Pekin'de düzenlenen bir konferansta Çinli şirketin CEO'su Lei Jun da rekabete değinerek, Tesla'nın neler yaptığını ve araçlarını nasıl ürettiklerini yakından takip ettiklerini itiraf etti.

TESLA'YI ÖVDÜ

Jun, bu yılın başlarında aracı ve bileşenlerini incelemek için üç Model Y aldıklarını söyledi. Aracı parça parça söküp her bir bileşeni dikkatlice incelediler. Model Y'nin gerçekten iyi bir araç olduğunu vurguladı ve epey övdü, ancak elbette kendi araçlarının daha iyi olduğunu düşünüyor.

63086267-xiaomi-su7-i-yu7.webp

Aynı kategorideki iki aracı karşılaştırırken, büyük bir ekranda her iki modelin özellikleri gösteriliyordu ve bu da elbette Xiaomi'ye avantaj sağlıyordu. Lei, araçlarının iç tasarımı üzerinde uzun süredir düşündüklerini ve iç mekan söz konusu olduğunda YU7'nin Model Y'ye kesinlikle rakip olmadığını vurguladı. Ayrıca pil ömrünü de karşılaştırdı ve Xiaomi'nin aracının fiyatına göre harika bir performansa sahip olduğuna inandığını vurguladı .

63086268-xiaomi-yu7.webp

Hala YU7 almak istemeyenler için bir Tesla SUV almayı düşünmelerini söyleyen Lei, "Model Y gerçekten çok dikkat çekici bir otomobil." dedi.

BÖYLE BİR ŞEY OLAĞANDIŞI DEĞİL

Xiaomi, araçlarına olan talepten oldukça memnun olsa da, 2024'ün aynı ayına kıyasla bu Ağustos ayında Çin'deki satışlarında %4'lük bir düşüş kaydeden Tesla'da durum farklı ve Musk'ın şirketi diğer pazarlarda da benzer sorunlar yaşıyor. Bunun en büyük nedeni rekabet, çünkü bugün Çin'de Tesla'dan daha gelişmiş ancak daha uygun fiyatlı araçlara sahip birçok elektrikli araç üreticisi bulunuyor.

Xiaomi'ye yaptıkları şeyin, yani Model Y'yi incelemek için parçalara ayırmalarının çeşitli sektörlerde alışılmadık bir durum olmadığını belirtmek gerekir . Diğer şirketler de rakip otomobilleri ve tüketici elektroniği cihazlarını satın alıp, nasıl yaptıklarını öğrenmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek için parçalara ayırıyorlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler