Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı

Çin otomobillerinin son dönemde Avrupa pazarında giderek daha fazla ilgi görmesiyle birlikte Xiaomi'nin de Avrupa'ya açılma planları var ancak bu planlar 2027'den önce gerçekleşmeyecek.

Pekin'de düzenlenen bir konferansta Çinli şirketin CEO'su Lei Jun da rekabete değinerek, Tesla'nın neler yaptığını ve araçlarını nasıl ürettiklerini yakından takip ettiklerini itiraf etti.

TESLA'YI ÖVDÜ

Jun, bu yılın başlarında aracı ve bileşenlerini incelemek için üç Model Y aldıklarını söyledi. Aracı parça parça söküp her bir bileşeni dikkatlice incelediler. Model Y'nin gerçekten iyi bir araç olduğunu vurguladı ve epey övdü, ancak elbette kendi araçlarının daha iyi olduğunu düşünüyor.

Aynı kategorideki iki aracı karşılaştırırken, büyük bir ekranda her iki modelin özellikleri gösteriliyordu ve bu da elbette Xiaomi'ye avantaj sağlıyordu. Lei, araçlarının iç tasarımı üzerinde uzun süredir düşündüklerini ve iç mekan söz konusu olduğunda YU7'nin Model Y'ye kesinlikle rakip olmadığını vurguladı. Ayrıca pil ömrünü de karşılaştırdı ve Xiaomi'nin aracının fiyatına göre harika bir performansa sahip olduğuna inandığını vurguladı .

Hala YU7 almak istemeyenler için bir Tesla SUV almayı düşünmelerini söyleyen Lei, "Model Y gerçekten çok dikkat çekici bir otomobil." dedi.

BÖYLE BİR ŞEY OLAĞANDIŞI DEĞİL

Xiaomi, araçlarına olan talepten oldukça memnun olsa da, 2024'ün aynı ayına kıyasla bu Ağustos ayında Çin'deki satışlarında %4'lük bir düşüş kaydeden Tesla'da durum farklı ve Musk'ın şirketi diğer pazarlarda da benzer sorunlar yaşıyor. Bunun en büyük nedeni rekabet, çünkü bugün Çin'de Tesla'dan daha gelişmiş ancak daha uygun fiyatlı araçlara sahip birçok elektrikli araç üreticisi bulunuyor.

Xiaomi'ye yaptıkları şeyin, yani Model Y'yi incelemek için parçalara ayırmalarının çeşitli sektörlerde alışılmadık bir durum olmadığını belirtmek gerekir . Diğer şirketler de rakip otomobilleri ve tüketici elektroniği cihazlarını satın alıp, nasıl yaptıklarını öğrenmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek için parçalara ayırıyorlar.