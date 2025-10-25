Temettü dağıtacaklar: Tarih belli oldu!

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak şirketler belli oldu. İşte temettü dağıtacak şirketler ve tarihleri...

Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, ekim ve kasım aylarında yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak.

27 Ekim ile 28 Kasım arasında MEDTR, OSMEN, OYAKC, ASELS ve diğer önde gelen hisseler temettü ödemesi gerçekleştirecek.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NE KADAR?

ForInvest Haber verilerine göre, ödemeler 27 Ekim’de başlayacak ve kasım ayı sonuna kadar sürecek. Bu dönemde temettü dağıtacak dikkat çekici şirketler arasında OYAKC, ASELS, EGP, SANFM ve PLTUR gibi hisseler öne çıkıyor.

EKİM-KASIM TEMETTÜ TAKVİMİ

MEDTR
Nakit temettü: 8.500.000 TL
Hisse başına: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 27/10/2025

OSMEN
Nakit temettü: 20.000.480 TL
Hisse başına: 0,050 TL
Ödeme tarihi: 27/10/2025

DESA
Nakit temettü: 35.000.000 TL
Hisse başına: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 30/10/2025

OYAKC
Nakit temettü: 4.326.995.188 TL
Hisse başına: 0,850 TL
Ödeme tarihi: 30/10/2025

SANFM
Nakit temettü: 6.375.000 TL
Hisse başına: 0,170 TL
Ödeme tarihi: 31/10/2025

GUNDG
Nakit temettü: 1.700.000 TL
Hisse başına: 0,044 TL
Ödeme tarihi: 31/10/2025

PLTUR
Nakit temettü: 79.050.000 TL
Hisse başına: 0,323 TL
Ödeme tarihi: 13/11/2025

BALSU
Nakit temettü: 166.600.000 TL
Hisse başına: 0,150 TL
Ödeme tarihi: 14/11/2025

DURKN
Nakit temettü: 3.900.000 TL
Hisse başına: 0,029 TL
Ödeme tarihi: 14/11/2025

ARDYZ
Nakit temettü: 4.792.732 TL
Hisse başına: 0,028 TL
Ödeme tarihi: 17/11/2025

EGPRO
Nakit temettü: 231.625.000 TL
Hisse başına: 0,425 TL
Ödeme tarihi: 20/11/2025

OFSYM
Nakit temettü: 51.950.537 TL
Hisse başına: 0,355 TL
Ödeme tarihi: 25/11/2025

ASELS
Nakit temettü: 909.500.000 TL
Hisse başına: 0,199 TL
Ödeme tarihi: 25/11/2025

DESA (2. Ödeme)
Nakit temettü: 35.000.000 TL
Hisse başına: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 27/11/2025

GUNDG (2. Ödeme)
Nakit temettü: 1.700.000 TL
Hisse başına: 0,044 TL
Ödeme tarihi: 28/11/2025

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

