AB hatasını anladı: 2035 yılına kadar yasağı kaldırmayı kabul etti

Kilit uzlaşma, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Halk Partisi lideri Manfred Weber arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda sağlandı . Anlaşmanın önümüzdeki hafta resmen sunulması bekleniyor ve AB, Alman medyasının iddialarının doğru olduğunu zaten teyit etti.

En önemli değişiklik, yeni araç tescilleri için belirlenen hedeflerle ilgilidir. Daha önce 2035'ten itibaren CO2 emisyonlarında %100 azalma şartı varken, şimdi üreticilerin filo hedefleri seviyesinde %90'lık zorunlu bir azalmadan bahsediliyor. Aynı durum 2040 sonrasındaki dönem için de geçerli; bu dönemde de mutlak sıfır eşiği öngörülmeyecek. Weber'in de belirttiği gibi, bu durum " içten yanmalı motorlara yönelik teknolojik yasağı " ortadan kaldırıyor.

Pratikte bu, AB'de halihazırda üretilen tüm motorların, üreticilerin yeni, daha katı ancak mutlak olmayan CO₂ hedeflerini karşılamaları koşuluyla geliştirilmeye, üretilmeye ve satılmaya devam edebileceği anlamına gelir. Vurgu, teknolojik tarafsızlığa yapılıyor; bu da elektrikli araçların yanı sıra e-yakıtlar, hibritler ve diğer çözümlerin önünü açıyor.

Anlaşma tesadüfen gerçekleşmedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in güçlü desteğinin yanı sıra , İtalya ve Polonya'dan gelen siyasi baskılar da önemli rol oynadı. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri mektupta , klasik motorların yasaklanması planının gevşetilmesini açıkça talep ettiler.

Otomotiv sektörü karara olumlu tepki verdi. BMW CEO'su Oliver Zipse, Bild'e verdiği demeçte bunun "güçlü bir sinyal" olduğunu ve piyasa gerçeklerini, rekabeti ve işlerin korunmasını dikkate alan sürdürülebilir bir CO2 düzenlemesine doğru atılan ilk adım olduğunu söyledi. Sektörün diğer kısımlarından da benzer mesajlar geliyor; buralarda yıllardır tek taraflı teknolojik yaklaşımın riskleri konusunda uyarılar yapılıyor.

Brüksel anlaşması iklim hedeflerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor ancak açıkça bir yön değişikliğine işaret ediyor. Odak noktası yasaklardan daha esnek emisyon düzenlemelerine kayıyor; bu da otomotiv endüstrisine çok ihtiyaç duyulan bir nefes alma fırsatı ve önümüzdeki on yıl için daha net bir çerçeve sağlıyor.