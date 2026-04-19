Tanımanız imkansız! Çin’den başlayıp dünyayı saracak efsane geri dönüyor

Freelander , alıştığımızdan tamamen farklı bir biçimde geri dönüyor. Şimdilik hakkında bilgiler sınırlı olsa da, Concept 97 prototipi birçok önemli detayı ortaya koyuyor. 550 beygirlik saf güçten Huawei’nin yapay zeka destekli sürüş sistemine kadar, bildiğiniz tüm kuralları unutturacak bir dev geliyor.

CONCEPT 97: LAND ROVER GENLERİ, CHERY TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTU!

Bildiğimiz gibi Freelander artık sadece bir Land Rover modeli değil, JLR'nin Defender , Discovery ve Range Rover'ın izlediği "Markalar Evi" stratejisine paralel olarak bağımsız bir marka haline geliyor.

Buna karşılık, Freelander, Chery JLR Automotive ortak girişimi aracılığıyla Chery Automobile ve JLR'nin ortak mülkiyetinde olacak ve güçlü teknolojik karakteriyle premium bir elektrikli marka olarak konumlandırılacak .

Concept 97'nin ilk izlenimleri oldukça olumlu. İngiltere'nin Gaydon kentinde 200'den fazla tasarımcıdan oluşan uluslararası bir ekip tarafından tasarlanan araç , önceki Freelander'dan çok az unsur koruyor.

Yeni Freelander, boyutları ve donanımıyla geçmişinden kopuyor. Concept 97, orijinal kompakt modelden çok daha büyük, etkileyici bir SUV. Chery'nin yeni E0X modüler platformu üzerine inşa edilen araç, 5 metreyi aşan uzunluğa ve 3 metreden fazla aks mesafesine sahip ; bu oranlar gerçekten de etkileyici.

Prototip araçlarda sıklıkla olduğu gibi, bazı unsurlar dikkat çekiyor; örneğin , geri yönde açılan arka kapılar , farların yerine kullanılan ekranlar , geleneksel arka camın olmaması ve üçüncü sırada yer alan oturma grubu tarzı kanepe ile benzersiz bir oturma düzeni .

Ancak, daha önce ortaya çıkan test prototipleri, üretim modelinin daha geleneksel çözümler benimseyeceğini ve ön kısımda bazı gelişmiş aydınlatma unsurlarını muhtemelen koruyacağını gösteriyor.

Concept 97'nin iç mekanı , üretim modeline çok daha yakın bir görüntü sunuyor. Kabin, ferahlık hissini artıran alçak bir gösterge paneli , büyük bir orta ekran ve gösterge panelinin tüm genişliği boyunca uzanan ek bir görüntüleme yüzeyi ile teknolojik üstünlüğü yansıtıyor.

Bilgi -eğlence sisteminin, önceki nesle göre önemli ölçüde daha hızlı olan güçlü Qualcomm 8397 işlemciye dayanması bekleniyor ; ekranın altında fiziksel düğmelerin yanı sıra direksiyon simidi ve orta konsoldaki geleneksel kontrollerin varlığı da olumlu bir izlenim bırakıyor.

Motor seçenekleri açısından Freelander, Chery'nin 800V mimarisinden yararlanarak tamamen elektrikli versiyonlardan şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı çözümlere kadar geniş bir yelpaze sunacak .

Çin pazarından gelen bilgilere göre, üç elektrik motorlu ve 550 beygirin üzerinde güce sahip bir versiyonun yanı sıra, jeneratör görevi görecek 1,5 litrelik turboşarjlı bir motora sahip EREV varyantı da bulunacak .

Bataryalar CATL'den gelecek ve 360 ​​kW'a kadar hızlı şarjı destekleyecek ; ayrıca model, ön tarafa monte edilmiş LiDAR sensörleriyle birlikte Huawei'nin gelişmiş Qiankun ADS 4.1 sürücü destek sistemiyle donatılacak .

Büyük SUV, yeni markanın başlangıcı olacak ; JLR, önümüzdeki beş yıl içinde dünya çapındaki önemli pazarlarda tam bir model yelpazesi sunmayı planlıyor . Resmi lansman bu yıl Çin'de gerçekleşecek ve Chery JLR, 2026 yılı sonuna kadar 60 şehirde 100 servis noktası ağı kurmayı hedefliyor.