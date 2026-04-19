Çin’de halkın Avrupa’da lordların arabası

Çinli BYD, son yıllarda Avrupa pazarına agresif bir şekilde giriş yapıyor, ancak Denza Z9 GT ile birçok kişiyi şaşırtan bir hamle yaptı. Bu elektrikli station wagon Çin'de 269.800 yuan veya yaklaşık 33.500 euroya satılırken, Avrupa'da yaklaşık 115.000 eurodan başlıyor. Aradaki fark çok büyük, ancak tesadüf değil.

İlk bakışta, farkın küçük bir kısmı maliyetlerle açıklanabilir . Avrupa Birliği, Çin elektrikli otomobillerine %27 oranında gümrük vergisi uyguluyor; bu vergi, Çin elektrikli otomobillerine uygulanan %17'lik "cezai vergi" ve Çin'den gelen tüm otomobillere uygulanan %10'luk klasik vergiyi içeriyor. Ayrıca nakliye, homologasyon, süspansiyonun Avrupa yollarına uyarlanması, satış ağının geliştirilmesi ve KDV maliyetleri de var. Ancak tüm bunlar Çin fiyatına eklendiğinde bile, 115.000 avroluk tutarın yarısına bile ulaşmıyor.

S&P Global Mobility'nin yaptığı gibi analizler, başarının anahtarının stratejide yattığını açıkça gösteriyor. BYD, Denza'yı "ucuz bir Çin arabası" olarak değil, yerleşik premium modellere rakip olarak satmaya çalışıyor. Fiyatı, Porsche Panamera gibi modellerin altında konumlandırarak hedef kitleyi açıkça ortaya koyuyor.

Bu yaklaşım, Çinli üreticilere yönelik algıda bir dönüm noktası oluşturuyor. Şimdiye kadar alt ve orta segmentlere hakim olan bu üreticiler, artık fiyatın sadece bir maliyet değil, aynı zamanda bir mesaj olduğu premium sınıfa girmeye çalışıyorlar. Yüksek fiyat , ayrıcalığı işaret ederken, ek kazançlar altyapı genişletme, satış ağı ve pazarlama faaliyetlerinin finansmanını sağlıyor.

Pazarlama büyük rol oynuyor. Denza'nın Avrupa lansmanı, Daniel Craig'in başrol oynadığı bir kampanya ile desteklendi ve bu da markanın kendisini lüks markaların yanında konumlandırma hedefini daha da vurguladı. Aynı zamanda, otomobilin kendisi de etkileyici rakamlar sunuyor: 1.149 beygir gücü, son derece hızlı şarj ve park ederken yana doğru hareket edebilme gibi gelişmiş özellikler.

Ancak premium segmente girmek asla kolay değildir. Tarih, Lexus gibi köklü üreticilerin bile bu fiyat aralığında Avrupalı ​​alıcıları kazanmakta zorlandığını göstermiştir. Güven inşa etmek yıllar alır ve altı haneli rakamlar harcayan alıcılar nadiren bilinmeyen markalarla risk alırlar.

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Ekonomi
Tanımanız imkansız! Çin’den başlayıp dünyayı saracak efsane geri dönüyor
Bildiğiniz tüm kuralları unutturacak bir dev geliyor!
BDDK milyonları ilgilendiren kredi kartlarındaki limit iddialarına açıklama yaptı
BDDK milyonları ilgilendiren kredi kartlarındaki limit iddialarına açıklama yaptı