Çin’de halkın Avrupa’da lordların arabası

İlk bakışta, farkın küçük bir kısmı maliyetlerle açıklanabilir . Avrupa Birliği, Çin elektrikli otomobillerine %27 oranında gümrük vergisi uyguluyor; bu vergi, Çin elektrikli otomobillerine uygulanan %17'lik "cezai vergi" ve Çin'den gelen tüm otomobillere uygulanan %10'luk klasik vergiyi içeriyor. Ayrıca nakliye, homologasyon, süspansiyonun Avrupa yollarına uyarlanması, satış ağının geliştirilmesi ve KDV maliyetleri de var. Ancak tüm bunlar Çin fiyatına eklendiğinde bile, 115.000 avroluk tutarın yarısına bile ulaşmıyor.

Denza Z9 GT

S&P Global Mobility'nin yaptığı gibi analizler, başarının anahtarının stratejide yattığını açıkça gösteriyor. BYD, Denza'yı "ucuz bir Çin arabası" olarak değil, yerleşik premium modellere rakip olarak satmaya çalışıyor. Fiyatı, Porsche Panamera gibi modellerin altında konumlandırarak hedef kitleyi açıkça ortaya koyuyor.

AVRUPA’DA BYD ŞOKU: 115.000 EURO!

Bu yaklaşım, Çinli üreticilere yönelik algıda bir dönüm noktası oluşturuyor. Şimdiye kadar alt ve orta segmentlere hakim olan bu üreticiler, artık fiyatın sadece bir maliyet değil, aynı zamanda bir mesaj olduğu premium sınıfa girmeye çalışıyorlar. Yüksek fiyat , ayrıcalığı işaret ederken, ek kazançlar altyapı genişletme, satış ağı ve pazarlama faaliyetlerinin finansmanını sağlıyor.

Pazarlama büyük rol oynuyor. Denza'nın Avrupa lansmanı, Daniel Craig'in başrol oynadığı bir kampanya ile desteklendi ve bu da markanın kendisini lüks markaların yanında konumlandırma hedefini daha da vurguladı. Aynı zamanda, otomobilin kendisi de etkileyici rakamlar sunuyor: 1.149 beygir gücü, son derece hızlı şarj ve park ederken yana doğru hareket edebilme gibi gelişmiş özellikler.

Ancak premium segmente girmek asla kolay değildir. Tarih, Lexus gibi köklü üreticilerin bile bu fiyat aralığında Avrupalı ​​alıcıları kazanmakta zorlandığını göstermiştir. Güven inşa etmek yıllar alır ve altı haneli rakamlar harcayan alıcılar nadiren bilinmeyen markalarla risk alırlar.