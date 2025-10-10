Süleymaniye Havalimanı kararı!

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında uçuşların askıya alındığı Süleymaniye Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

THY, güvenlik gerekçesiyle durdurduğu Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatıyor. Şirketin İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haftanın yedi günü düzenli seferlerin icra edileceğini duyurdu.

PKK Süleymaniye’de silah bıraktı! Bir grup silahları törenle yaktı

Üstün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle, Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.”

UÇUŞLAR NEDEN DURDURULMUŞTU?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) Süleymaniye Havalimanı, Nisan 2023’te Türk Hava Yolları uçuşlarına kapatılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan 2023’te yayımladığı açıklamada, “PKK etkinliğinin arttığı” gerekçesiyle Türkiye hava sahasının Süleymaniye’ye iniş ve kalkış için kullanılamayacağını duyurmuştu.

Bu karardan sadece birkaç gün sonra, 7 Nisan 2023’te, Süleymaniye Havalimanı yakınlarında bir drone saldırısı gerçekleşmişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE YENİDEN NORMALLEŞME

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Ankara’ya gelerek dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Türkiye, SDG ile IKBY arasındaki yakın ilişkilere yönelik rahatsızlığını diplomatik kanallardan iletmişti.

Bugün ise iki taraf arasında normalleşme adımları atılıyor. THY’nin uçuş kararının, Ankara–Erbil ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.