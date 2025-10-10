Süleymaniye Havalimanı kararı!

Süleymaniye Havalimanı kararı!
Yayınlanma:
THY, Irak, Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Süleymaniye'ye uçuşlar 2023 yılında askıya alınmıştı.

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında uçuşların askıya alındığı Süleymaniye Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

THY, güvenlik gerekçesiyle durdurduğu Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatıyor. Şirketin İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haftanın yedi günü düzenli seferlerin icra edileceğini duyurdu.

PKK Süleymaniye’de silah bıraktı! Bir grup silahları törenle yaktıPKK Süleymaniye’de silah bıraktı! Bir grup silahları törenle yaktı

Üstün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle, Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.”

UÇUŞLAR NEDEN DURDURULMUŞTU?

2023/10/24/thy.webp

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) Süleymaniye Havalimanı, Nisan 2023’te Türk Hava Yolları uçuşlarına kapatılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan 2023’te yayımladığı açıklamada, “PKK etkinliğinin arttığı” gerekçesiyle Türkiye hava sahasının Süleymaniye’ye iniş ve kalkış için kullanılamayacağını duyurmuştu.

Bu karardan sadece birkaç gün sonra, 7 Nisan 2023’te, Süleymaniye Havalimanı yakınlarında bir drone saldırısı gerçekleşmişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE YENİDEN NORMALLEŞME

2023/11/29/thy1.jpg

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Ankara’ya gelerek dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Türkiye, SDG ile IKBY arasındaki yakın ilişkilere yönelik rahatsızlığını diplomatik kanallardan iletmişti.

Bugün ise iki taraf arasında normalleşme adımları atılıyor. THY’nin uçuş kararının, Ankara–Erbil ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Ekonomi
TCMB açıkladı: Borç varlıkları geçti
TCMB açıkladı: Borç varlıkları geçti
Alman devi açıkladı: Altının yönü ne olacak?
Alman devi açıkladı: Altının yönü ne olacak?
Şarj sorununu çözecek istasyonu açıkladı
Şarj sorununu çözecek istasyonu açıkladı