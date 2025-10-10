Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Yayınlanma:
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geleceğini açıkladı. Zammın ne zaman geleceğini duyuran Dündar, yeni yılda da zam beklendiğini belirtti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tiryakileri üzecek haberi verdi.
Dündar içinde bulunduğumuz ekim ayında sigara fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.
SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK
TELE 1'den Egehan Erkün'e konuşan TBYD Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yapılacak zammın yolda olduğunu belirtti.
Sigara fiyatlarına yönelik zammın ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirten Dündar, artış miktarının ise 5 TL civarında olacağını belirtti.
Sigara fiyatlarına yönelik son zam, temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başında gelmişti.
Sigaraya bir zam daha: Bir dalı bakın kaç lira oldu!
YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR
Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.