Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geleceğini açıkladı. Zammın ne zaman geleceğini duyuran Dündar, yeni yılda da zam beklendiğini belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tiryakileri üzecek haberi verdi.

Dündar içinde bulunduğumuz ekim ayında sigara fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.

SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK

TELE 1'den Egehan Erkün'e konuşan TBYD Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yapılacak zammın yolda olduğunu belirtti.

Sigara fiyatlarına yönelik zammın ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirten Dündar, artış miktarının ise 5 TL civarında olacağını belirtti.

Sigara fiyatlarına yönelik son zam, temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başında gelmişti.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım