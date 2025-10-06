Sessizce gerçekleşti: Türkiye’de üretim yapan ünlü makarna tesisi Japonlara satıldı

Sessizce gerçekleşti: Türkiye’de üretim yapan ünlü makarna tesisi Japonlara satıldı
Yayınlanma:
Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Oba Makarna, Sakarya Hendek’teki noodle üretim tesisini Japonya merkezli Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye sattı.

Sakarya’daki tesis Japonya merkezli Nissin’in Türkiye’deki ilk üretim üssü olacak

Satış işlemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

110000206543512.jpg

Oba Makarna’nın açıklamasına göre, satış 30 Eylül 2025 tarihinde karara bağlandı ve 1 Ekim 2025 itibarıyla sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdi. Tesisin içinde yer alan tüm makine ve ekipmanlar da satışa dahil edildi.

1948 yılında Japonya’da kurulan ve dünya genelinde 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Nissin Foods, bu satın almayla Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmayı ve bölgesel pazarlara daha etkin ulaşmayı hedefliyor. Hendek’teki tesis, şirketin Türkiye’deki ilk üretim üssü olacak.

oba-makarna-sakaryadaki-fabrikasini-japonlara-satti-17593885635306.jpg

Satışın bedeline ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmazken, Oba Makarna yönetimi bu stratejik adımın şirketin odaklandığı diğer üretim alanlarına kaynak aktarımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Gıda sektöründe uluslararası yatırımların hız kazandığı bu dönemde, Oba Makarna’nın gerçekleştirdiği satış, Türkiye’nin üretim altyapısının küresel oyuncular tarafından tercih edilmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

