Rekolte düştü kilosunu 7-8 liraya satıyorlar

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde salçalık domates üreticileri, hasat sezonuna başladı. Kuraklık nedeniyle verim düşerken, üreticiler domatesi tarlada 7-8 TL’den satıyor.

Domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Yeşilhisar’da salçalık domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden işçiler, özenle topladıkları domatesleri kasalara dizerek sevkiyata hazır hale getiriyor. Domatesler, hem Türkiye’nin çeşitli şehirlerine hem de Suriye gibi yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

KURAKLIK VERİMİ DÜŞÜRDÜ

Yaklaşık 25 yıldır domates üretimi yapan 46 yaşındaki Abdurrahman Bayram DHA'ya bu sezonun zorluklarını anlattı.

“Uzun yıllardır Yeşilhisar'da salçalık domates üretiyorum. Aynı zamanda ihracat da yapıyoruz, özellikle Suriye’ye domates gönderiyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla rekoltede ciddi düşüş yaşandı. Yaklaşık 700 dönüm alanda üretim yapıyoruz, bu alandan 9-10 bin ton ürün alıyoruz.”

Bayram, domatesin tarladaki satış fiyatının 7 ila 8 TL arasında değiştiğini belirterek, salçalık domatesin fabrikalar tarafından 3,75 TL gibi düşük bir fiyattan alındığını da vurguladı.

İHRACAT VE İÇ PAZAR FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Üretilen domatesler; İstanbul, Kayseri, Adana gibi büyükşehirlere gönderilirken, aynı zamanda Suriye’ye ihracat gerçekleştiriliyor. Bayram, iç ve dış pazarda taleplerin sürdüğünü ancak fiyat dengesizliğinin üreticiyi zorladığını dile getirdi.

“TÜRKİYE ÜRETİMDEN VAZGEÇMEMELİ”

Tarım sektörüne verilen desteklerin artırılması gerektiğini savunan Bayram, üretimin devamlılığının ülke ekonomisi açısından hayati olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Üretimden vazgeçmemek gerekiyor. Türkiye’nin tarımsal üretimi terk etmesi düşünülemez. Halkımıza ve devletimize bu konuda destek olmalıyız. Sabah saat 07.00’de tarlaya geliyoruz. İşçiler kahvaltılarını yapar, çiğ kalktıktan sonra saat 08.00’de hasada başlanır. Temiz ürünler toplanır, kasalara dizilir ve sevkiyata hazır hale getirilir.”

HASATTA TİTİZLİK ÖN PLANDA

Hasat sürecinde toplanan domatesler, küfelerle getiriliyor, ardından tezgâhlara dökülerek tek tek ayıklanıp düzenleniyor. Bayram, domatesin kalitesini korumak adına her adımda titizlik gösterildiğini belirtti.