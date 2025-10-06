Piyasalar Halkbank için ABD'den gelecek habere kilitlendi: Bankacılık tarihinde kritik viraja girildi

Alt mahkemenin, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği ve kara para akladığı iddia edilen kamu bankası Halkbank'ın dokunulmazlık savunmasını reddetmesinin ardından ABD Yüksek Mahkemesi, bugün kararı yeniden incelemeyi değerlendirmeye alacak.

Yüksek mahkemenin olası incelemenin ardından talebi net karara bağlaması bekleniyor.

PİYASALAR HALKBANK İÇİN ABD'DEN GELECEK HABERE KİLİTLENDİ

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün Halkbank'ın son temyiz başvurusunu inceleyerek Türkiye saati ile 16.30-18.00 arasında kararını duyuracak. Piyasaların yakından takip ettiği kararın ne olacağı merak edilirken Bloomberg Intelligence’a göre, ABD Yüksek Mahkemesi'nin başvuruyu kabul etme ihtimali yüzde 60 civarında görülüyor.

Bankanın dokunulmazlık savunmasını kabul ettirme olasılığı ise düşük seviyede görülüyor.

Mahkemenin vereceği karara göre en muhtemel senaryoda Halkbank’ın ABD makamlarıyla 2 milyar dolara kadar bir bedelle uzlaşmaya gitmesi bekleniyor.

ABD, sisteminden geçtiğini iddia ettiği 1 milyar dolardan fazla yasa dışı işlemi baz alıyor. Mevzuat gereği bunun 2 katına kadar ceza kesilebiliyor. Halkbank 2. çeyrek itibarıyla bu dava için herhangi bir karşılık ayırmamış durumda bulunuyor.

BANKACILIK TARİHİNDE KRİTİK VİRAJA GİRİLDİ

ABD’li araştırmacılara göre milyarlarca dolar cezanın gündemde olduğu vurgulanırken gelecek ceza ile Halkbank, bankacılık sektörü için bir virajı alacak.

2022’de Yüksek Mahkeme’ye başvuru sürecinin başlaması, piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yaratmıştı. Ancak 2024 son çeyreğinde temyiz mahkemesi bankanın aleyhine karar verdi. Banka hâlâ dokunulmazlık iddiasını sürdürse de Bloomberg Intelligence kazanma ihtimalini çok düşük görüyor.

Halkbank’ın lehine olabilecek faktörlerden biri, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olması. İlk döneminde Adalet Bakanlığı’na baskı yaptığı iddia edilmişti. Bloomberg Intelligence’a göre, yine de tamamen cezasız kalması mümkün değil. Ancak Türkiye-ABD ilişkilerinde jeopolitik tavizler karşılığında daha düşük bir uzlaşma sağlanabilir.

Eğer banka dokunulmazlık elde edemez ve dava yargılamaya giderse ABD’nin elindeki güçlü kanıtla nedeniyle kaybetme ihtimali çok yüksek. Böyle bir durumda ceza tutarı çok daha yüksek olabilir ve Halkbank’ın ABD finans sistemine erişimi engellenebilir.

1-2 milyar dolarlık bir ceza, Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranlarını ciddi biçimde zorlayabilir. Geçmişte Türkiye, bankaya sermaye desteği yapmıştı. Hükümet doğrudan cezayı ödemeyeceğini söylese de finansal sistemin istikrarını korumak için likidite desteği sağlayabilir.