Piyasalar ABB operasyonu ve TÜSİAD davasıyla sallandı: Tam bitti derken yenisi çıkıyor

Piyasalar ABB operasyonu ve TÜSİAD davasıyla sallandı: Tam bitti derken yenisi çıkıyor
Yayınlanma:
19 Mart soruşturmasından bu yana pamuk ip üstünde ilerleyen piyasalar ABB operasyonu ve TÜSİAD davasıyla sallandı. Borsa puan kaybetti, dolar yükselişe geçti. Uzmanlar yatırımcıları dikkatli olması konusunda uyarırken "Tam bitti derken yenisi çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderildiği İBB operasyonunu sonrası borsa 2 ayrı gün 2'şer kez devre kesiciye girmiş dolar ve altın TL karşısında tarihi zirveleri görmüştü.

CHP'li belediyelere operasyonlar sürerken gergin gündeme Kurultay davasındaki olası mutlak butlan kararı, olağanüstü kurultaylar ve CHP İstanbul'a kayyum kararı eklenince, piyasalar yine negatif yön yapmıştı. Soruşturma ve davaların gölgesinde denge yakalanmaya çalışılırken iniş çıkışlara neden olan soruşturma ve davalara dün ABB'ye yönelik soruşturma ve TÜSİAD davası da eklendi.

PİYASALAR ABB OPERASYONU VE TÜSİAD DAVASIYLA SALLANDI

Türkiye gündeminde siyasette yaşanan tansiyonun bir türlü düşmemesi piyasalarda risk algısını artırıyor. Bir süredir belediyelere yönelik operasyonlara ara verilmesiyle umutlanan piyasalar dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açılan soruşturma ile yeniden tedirgin oldu.

Borsa düşerken dövizde yukarı yönlü baskı arttı. Ekonomistler sıcak para yükü fazla olan Türkiye’de negatif enerjinin giderek biriktiğini belirtti. Ekonomide istikrarı bekleyen piyasalarda dün yine siyasi kararlar ön plandaydı.

Gözler Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hakkında açılan davadayken sabah saatlerinde gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon haberi de şaşkınlık yarattı.

2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyon borsanın yönünü eksiye çevirdi. Güne yüzde 0.91 düşüşle başlayan BİST100 endeksi 11.468 seviyesinden önceki kapanışın altına inerek 11.332 puana geriledi, düşüş, bankacılık endeksinde yoğunlaştı. Dün güne yüzde 0.2 yükselişle başlayan dolar/TL gün boyu yükselişini sürdürdü. Ekonomistler, belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

"TAM BİTTİ DERKEN YENİSİ ÇIKIYOR"

Ekonomist İris Cibre piyasaların çok ciddi tepki vermediğini belirtse de uyardı:

“1 Ekim’de Meclis’in açılması ile beraber, siyasi risklerin tekrar kuvvetleneceği düşüncesi doğuyor. Dolayısıyla, arkada biriken bir negatif enerji var. Yüksek miktarda sıcak para ve faiz indirimlerinin başlaması ile enflasyonun hala aylık yüzde 2 üzerinde devamı, siyasi risklerle birleştiğinde döviz talebini güçlendirebilecek bir unsur.

Risk yönetiminin önemli olduğu dönemlere giriyoruz. 90 milyar dolar sıcak para taşıyan ekonomi için çok fazla siyasi risk oluşuyor. Tam bitti derken yenisi çıkıyor. Bu sıcak paranın menkul kıymete girmesi teşvik edilmeliyken, risk azaltmaya teşvik ediliyor”

KÜÇÜK YATIRIMCIYA UYARI

Ekonomist Emre Şirin de piyasanın tamamen haber akışlarına bağlı ilerlemeye başladığını belirtti. Borsa düşüşlerden sonra tekrar yükselişe geçse de belirsizlik ortamının süreceğini vurgulayan Şirin küçük yatırımcıyı uyardı:

“Özellikle ekim sonuna kadar oynaklıklara şahit olabiliriz. Haber akışlarının etkisiyle zaman zaman düşüş, zaman zaman yükseliş yönlü hareketler olacaktır. Yükselişler büyük yatırımcı lehine olacak yani küçük yatırımcı kısa vadede en azından bir süre daha temkinli olmalı. Mutlaka borsa dışı varlığı da olmalı ki böyle sıkıntılı süreçleri yönetebilsin.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Ekonomi
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Powell’ın uyarıları Wall Street’i sarstı: Endeksler günü düşüşle kapattı
Powell’ın uyarıları Wall Street’i sarstı: Endeksler günü düşüşle kapattı