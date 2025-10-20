Özel sağlık sigortası değişiyor!

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmek üzere kabul edildi. Yeni düzenlemeler, sigortalıların haklarını genişletirken sigorta şirketlerine yeni yükümlülükler getiriyor.

SEYAHAT VE HASTALIK SİGORTALARI KAPSAM DIŞINA ALINDI

Yönetmelikle birlikte seyahat sağlık sigortaları ve hastalık sigortaları özel sağlık sigortası kapsamından çıkarıldı. Bundan böyle özel sağlık sigortası yalnızca bireysel ve grup sağlık poliçelerini kapsayacak.

BEKLEME SÜRESİ SADECE İLK POLİÇE DÖNEMİNDE UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre, bekleme süresi yalnızca ilk poliçe döneminde geçerli olacak. Aynı plan kapsamında poliçesini yenileyen sigortalılara yeniden bekleme süresi uygulanamayacak. Şirket değişikliği halinde ise önceki poliçede tamamlanmış bekleme süresi yeni şirkette tekrar başlatılamayacak.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sigorta şirketleri artık 60 yaşın altındaki sigortalılara belirli koşullarda ömür boyu yenileme garantisi sunmak zorunda olacak. Bu garantiyi alabilmek için sigortalının aynı planda üç yıl kesintisiz sigortalı olması ve bu sürede tazminat/prim oranının yüzde 80’in altında kalması gerekecek. Bu şartları sağlayan kişilere sigorta şirketleri garanti vermekten kaçınamayacak. Ayrıca bu garantinin geçerli olduğu poliçelerde teminat daraltılamayacak, katılım payı artırılamayacak ve ek prim talep edilemeyecek.

ŞİRKET DEĞİŞİKLİĞİNDE KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

Sigortalılar, belirli kriterleri karşılamaları halinde şirket değişikliği yaptıklarında ömür boyu yenileme garantisi haklarını koruyabilecek. Tüm bilgi aktarımı yalnızca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden yapılacak. Şirketler, sigortalılardan doğrudan bilgi talep edemeyecek.

GRUP POLİÇELERİNE KATILIM SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme ile grup sağlık sigortalarında her sigortalıya katılım sertifikası verilmesi zorunlu hale geldi. Sertifikada sigortalının hakları, teminatlar ve varsa yenileme garantisine ilişkin bilgiler açıkça yer alacak. Grup poliçesinden bireysel sigortaya geçen kişilerin yenileme garantisi hakları da korunacak.

KİŞİSEL VERİLER 10 YIL BOYUNCA SAKLANACAK

Sigorta şirketleri, poliçesi sona eren sigortalıların sağlık verilerini ve poliçe kayıtlarını 10 yıl boyunca saklayacak. Bu sürenin sonunda veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Tüm veri işlemleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun yürütülecek.

MEVCUT POLİÇELER ESKİ HAKLARLA DEVAM EDECEK

1 Ocak 2026 öncesinde düzenlenen mevcut poliçeler, yürürlükte oldukları süre boyunca mevcut koşullarla devam edecek. Ancak bu tarihten sonra yapılacak yeni poliçeler, yeni yönetmelik hükümlerine tabi olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hayata geçirdiği bu düzenlemelerle, sigorta sektöründe şeffaflığın artırılması, tüketici haklarının güçlendirilmesi ve sigorta sistemine duyulan güvenin pekiştirilmesi hedeflendiği ifade edildi.