Otomotiv sektörü sattıkça zarar ediyor: Sadece 3 marka kazandı

2025'in ilk yarısında küresel otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme kaydetti. 34 lider otomotiv şirketinin analizi, 37,6 milyon aracın satıldığını ve bunun %3'lük bir artışa denk geldiğini gösteriyor. Bu büyümeye en büyük katkıyı Toyota, BYD ve Geely sağladı ve Stellantis ile Tesla'nın satışlarındaki düşüşü telafi etmeyi başardı.

Ancak satılan araç sayısındaki artışa rağmen, finansal sonuçlar endişe verici bir eğilimi ortaya koyuyor. Sektörün toplam gelirleri %2 oranında düştü ve satılan araç başına ortalama fiyat 35.199,39 eurodan 33.354,09 euroya geriledi.

Çoğu Çinli üretici bu analize dahil edilmese de, Çin pazarındaki devam eden fiyat savaşı, ortalama fiyatlardaki düşüşü büyük ölçüde açıklıyor. Örneğin, BYD ve Geely satışlarını sırasıyla %33 ve %47 gibi etkileyici oranlarda artırırken, BYD'nin geliri çok daha yavaş, yalnızca %14 artarken, Geely'nin geliri sabit kaldı. Ayrıca, BYD'nin 2025'in ilk yarısında satış hacmi bakımından dünyanın altıncı büyük otomobil üreticisi konumuna gelmesi de dikkat çekici.

KÂRLILIKTA KESKİN DÜŞÜŞ

Sektörde daha da büyük bir endişe kaynağı, kârlılıktaki sert düşüş. Çin'deki fiyat savaşından durgun küresel talebe, Avrupa'daki artan maliyetlerden ticaret kesintilerine ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan tarifelere ilişkin belirsizliğe kadar olumsuz faktörlerin birleşimi, sektörü sert bir şekilde etkiledi. İşletme kârı %23'e varan düşüşle 112.956,19 euroya geriledi. En büyük üreticiler arasında en belirgin düşüşler Stellantis ve Nissan'da görülürken, onları Mercedes, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda ve Kia takip etti.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ BELİRSİZ

Net kârdaki düşüş daha da çarpıcı - 2024'ün aynı dönemine kıyasla %69 gibi şaşırtıcı bir düşüşle sadece 24.588,00 euroya geriledi.

929259cf-8118-4e7a-af84-226e282c8a9b.jpg

Sonuç olarak, ortalama net kâr marjı bir yılda %6,1'den sadece %2,0'ye düştü. Bu keskin düşüş, hem Batılı hem de Çinli üreticileri etkileyen genel belirsizlik ortamını yansıtıyor. Avrupa'da daha esnek düzenlemeler, ABD'de daha net ticaret politikaları ve Çin'deki fiyat savaşının sona ermesi olmadan, sektörün geleceği oldukça belirsizliğini koruyor.

ÇOK AZI KÂRLARINI ARTIRMAYI BAŞARDI

Ancak bu ortamda sadece üç üretici net kârını artırmayı başardı: Suzuki (+%9), Ferrari (+%9) ve BYD (+%2).

6c83b636-3e3a-4836-81f2-2b56607d6e22.jpg

Net kâr marjına bakıldığında Ferrari %23,4 ile mutlak kazanan. Onu %9,1 ile Suzuki, %8,1 ile Kia, %7,2 ile Hyundai ve %6,9 ile Çinli GWM takip ediyor. Ferrari, satılan araç başına kârda da inanılmaz bir şekilde 128.277,94 € ile lider konumda. Onu çok geride Jaguar Land Rover (5.566,77 €), Porsche (5.326,00 €), Mercedes (2.711,28 €) ve BMW (2.203,83 €) takip ederken, sektör ortalaması araç başına sadece 652,48 €.

