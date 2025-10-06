Otomotiv sektörü Euro 7’ye hazırlanıyor:

Üreticiler ilk gereklilikleri gevşetmek için mücadele etse de, yeni kurallar emisyon kontrolleri, akü ömrü ve araç sürdürülebilirliğine yönelik genel yaklaşımda önemli değişiklikler getirecek.

EURO 7 SÜRÜCÜLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Halihazırda tescilli araçlar için herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Halihazırda trafiğe çıkmış binek araçların Euro 7 standartlarına uyması gerekmediği gibi, sonradan adapte olma zorunluluğu da yoktur. Bu araçlar eskisi gibi kullanılmaya devam edilebilir.

Gelecekte yeni araç alacaklar için kurallar daha katı olacak. 29 Kasım 2026'dan itibaren, piyasaya sürülen tüm yeni binek ve hafif ticari araç modelleri Euro 7 standardını karşılamak zorunda olacak ve bu zorunluluk 2027 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği'ndeki mevcut tüm yeni araçlar için geçerli olacak. Üreticiler ve bayiler artık standardı karşılamayan yeni araçlar sunamayacak, bu nedenle her yeni araç düzenlemelere uymak zorunda kalacak.

PARÇACIKLAR VE PİLLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Egzoz gazları için sınır değerler büyük ölçüde aynı kalsa da Euro 7 önemli bir yenilik getiriyor: Özellikle benzinli motorlarda bugüne kadar testlere dahil edilmeyen, çapı sadece 10 nanometre olan ultra ince parçacıklar ilk kez ölçülecek.

Ayrıca, araç ilk kez bir bütün olarak ele alınıyor. Fren ve lastik aşınması da hesaba katılıyor, çünkü bunlar da mikro partikül yayıyor. 2035 yılına kadar, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlar için tek bir sınır uygulanacak, ancak bunlar genellikle rejeneratif frenleme nedeniyle daha az fren gücü kullanıyor.

Elektrikli ve plug-in hibrit otomobiller için, bataryanın dayanıklılığının zorunlu olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Beş yıl veya 100.000 kilometreden sonra bataryanın kapasitesinin en az %80'ini, sekiz yıl veya 160.000 kilometreden sonra ise %72'sini koruması gerekiyor. Kışın bataryaların gerçek verimliliğini kontrol etmek için -7°C gibi düşük sıcaklıklarda test yapılması da yeni bir uygulama.

TOPLU YASAK

Dizel sürücüler cezalandırılıyor ve yeni bir çalışma, dizel motorların benzinli motorlara göre sağlığa daha az zararlı olduğunu gösteriyor.

Temel değişikliklerden biri, emisyonların sürekli izlenmesidir. Araçlar artık yalnızca laboratuvar testlerinden geçmeyecek, aynı zamanda günlük sürüş sırasında temizliklerini de kanıtlamaları gerekecek. Sistemler, zararlı madde seviyelerini sürekli olarak izleyecek ve dijital izleme, Dieselgate gibi veri manipülasyonlarını önleyecek.

Euro 7 ayrıca, yazılım kurcalamasına karşı zorunlu koruma , sürekli emisyon otomatik kontrolü ve şeffaf veri toplama gibi özellikler getiriyor. Amaç açık: Yollardaki araçların üreticilerin belirttiği çevre standartlarını gerçekten karşılamasını sağlamak.

EURO 7 BİR SON DEĞİL, BİR GEÇİŞ

Orijinal öneriler çok daha katı olsa da, sektör bu düzenlemelerde bir miktar esneklik sağlamayı başardı. Ancak Euro 7, emisyonları azaltma yönündeki uzun vadeli planın sadece bir adımı. Tıpkı Euro 5 ve Euro 6'nın zamanla daha katı hale gelmesi gibi, bu norm da teknolojik ilerleme ve elektrikli mobiliteye geçişle birlikte yıllar içinde gelişmeye devam edecek.

EURO 7 UYGULAMA SÜRECİ

29 Kasım 2026 – tüm yeni binek otomobil ve hafif ticari araç modelleri için zorunlu standart

2027 sonu - bu kategorilerdeki tüm yeni kayıtlı araçlar için zorunlu standart

2028–2029 – otobüsler ve kamyonlar için aşamalı olarak uygulamaya konuldu

2035 – Tüm araçlar için fren ve lastik partikülleri için tek bir sınır